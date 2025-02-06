Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Союзники Киева знают, как правильно поддержать Украину и не допустить победы России, но при этом «действовать с осторожностью», заявила Меркель, комментируя отказ Шольца поставлять ракеты Taurus

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Бывший президент США Джо Байден «показал своими очень взвешенными решениями», какую именно помощь следует оказывать Украине и какое оружие ей поставлять, заявила экс-канцлер Ангела Меркель на мероприятии, организованном газетой Die Zeit.

По мнению Меркель, благодаря Байдену партнеры Киева могут поддержать Украину, «чтобы она оставалась суверенным демократическим государством и чтобы Россия не выиграла эту войну», но при этом «действовать с осторожностью».

Политик заявила, что понимает отказ действующего канцлера Олафа Шольца поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. «Я думаю, что на это есть определенные причины», — сказала она (цитата по n-tv).

Taurus имеет дальность действия до 500 км. Запускается с самолета и способна развивать скорость до 900 км/ч. Может нести до 480 кг полезной нагрузки. Киев запросил у Германии эти ракеты еще в мае 2023 года. Шольц неоднократно отказывался передавать их Украине из опасений прямого конфликта с Россией, за что подвергся критике не только со стороны Киева, но и немецких политиков.

Россия считает страны, оказывающие военную помощь Украине, участниками конфликта. В Кремле в ноябре 2023 года подчеркивали, что Россию нельзя победить на поле боя. «Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь, пусть попробуют», — заявлял годом ранее президент Владимир Путин. По его мнению, США и их союзники ставят перед собой цель нанести России стратегическое поражение.