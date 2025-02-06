Юрия Борисова уволили с поста гендиректора «Роскосмоса»

Новый глава госкорпорации, замминистра транспорта Дмитрий Баканов, ранее руководил «дочкой» «Роскосмоса» в сфере спутниковой связи — системой «Гонец»

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Юрий Борисов указом президента Владимира Путина освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос», его место займет Дмитрий Баканов, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник РБК, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе», говорит, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга. «Все случилось за один вечер», — отмечает он.

По его словам, кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», — объясняет он.

Дмитрий Баканов — заместитель министра транспорта. Ему 39 лет. Баканов окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист». Является кандидатом экономических наук. С 2011 по 2019 год он руководил компанией «Спутниковая система «Гонец», сначала в должности президента, а затем — гендиректора.

Дмитрий Баканов (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

«Спутниковая система «Гонец» — единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос». Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. Ее разработка началась в 1989 году.

В августе 2019 года Баканов перешел в Министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации. Должность заместителя министра он занял в 2022 году.

Экс-глава «Роскосмоса» — сенатор Дмитрий Рогозин поздравил Баканова с назначением. «Искренне поздравляю Дмитрия Баканова с назначением на должность генерального директора «Роскосмоса»! Знаю его как очень толкового специалиста и порядочного человека», — написал он в своем телеграм-канале.

Юрий Борисов работал вице-премьером более четырех лет, отвечал за оборонную промышленность и «Роскосмос», до этого почти шесть лет был заместителем министра обороны. Руководителем «Роскосмоса» он стал летом 2022 года. До этого с 2018 года госкорпорацию возглавлял Дмитрий Рогозин.

В декабре Борисов в интервью РБК рассказывал, что новый национальный проект по космосу в финальной стадии и уже готов для представления президенту. «Он нацелен в основном на создание многоспутниковых группировок совместно с частными компаниями и предусматривает кратный рост различного рода связных группировок, дистанционного зондирования Земли, низкоорбитальных, геостационарных, высокоэллиптических», — говорил глава «Роскосмоса». Стоимость нацпроекта он оценивал от 500 млрд до 750 млрд руб. с разной пропорцией доли бюджетных и внебюджетных средств.