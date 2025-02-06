Умеров объявил о развертывании роботизированных подразделений ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о развертывании роботизированных подразделений в составе бригад ВСУ на линии фронта. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Внедряем в силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, позволяющий масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии. <...> Этот проект основывается на опыте испытаний, проводившихся с лета 2024 года в сотрудничестве с военнослужащими», — написал Умеров.
Беспилотные наземные комплексы будут использоваться в наступлении и обороне, логистике, эвакуации раненых с поля боя, минировании и разминировании, пояснил глава Минобороны. Такие системы уже применяются на поле боя, отметил он.
Основными поставщиками наземных роботизированных комплексов Умеров назвал «ведущие отечественные компании». «Наша цель — создать армию, где инновационные технологии помогают выполнять самые опасные задачи, сохраняя жизнь наших защитников», — заключил Умеров.
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в декабре заявил Reuters, что Украине в 2025 году потребуются десятки тысяч беспилотных роботизированных комплексов для снабжения войск и эвакуации раненых. «В этом году мы закупили несколько тысяч наземных платформ, а в следующем году, я думаю, нам потребуются десятки тысяч», — сказал министр, курировавший ранее закупку дронов. По его словам, эти машины уже используются на фронте. На Украине есть несколько учебных центров, добавил он.
Весной 2024 года Федоров сообщал, что страна в десять раз увеличила производство беспилотников дальнего действия по сравнению с 2023 годом, речь шла о дронах радиусом действия от 700 до 1 тыс. км. «Но сейчас есть модели, способные пролететь более 1 тыс. км», — говорил он.
В сентябре начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что у ВСУ есть беспилотники, способные достичь целей на расстоянии до 1800 км.
Президент Владимир Зеленский планирует в 2025 году выпустить 30 тыс. единиц, сказал Федоров Reuters. Он также подтвердил, что Украина работает над беспилотниками для перехвата дронов дальнего радиуса действия. По его словам, в прошлом году страна заключила контракт на закупку 1,6 млн дронов, из которых 1,3 млн было поставлено. «Думаю, в следующем году значительно увеличится процент автономных дронов с наведением», — сказал он. Федоров анонсировал применение «роя дронов».
В декабре Reuters сообщал, что украинская система сбора данных «Очі», которая позволяет собирать и передавать разведданные с помощью беспилотников, с 2022 года накопила более 2 млн часов записей с поля боя. По словам ее основателя Александра Дмитриева, видеоматериалы можно использовать для обучения моделей ИИ тактике боя и обнаружению целей. Минобороны сообщало, что ИИ помогает украинским военным выявлять 12 тыс. единиц техники противника еженедельно. Речь шла о платформе Avengers, названной в честь культовой серии фильмов «Мстители».
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