Украина решила обучить ИИ по видео с дронов с поля боя

Украинская система сбора данных с 2022 года накопила более 2 млн часов записей с поля боя. Видеоматериалы предлагается использовать для обучения моделей ИИ тактике боя и обнаружению целей

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Украина собирает видеозаписи с дронов, которые можно использовать для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.

По словам основателя украинской системы сбора данных «Очі», которая позволяет собирать и передавать разведданные с помощью беспилотников, Александра Дмитриева, с 2022 года система накопила более 2 млн часов записей с поля боя. Она анализирует видео более чем 15 тыс. экипажей беспилотников с передовой.

«Это пища для ИИ: если вы хотите обучить ИИ, вы даете ему 2 млн часов [видео], и это станет чем-то сверхъестественным», — считает Дмитриев.

По его словам, видеоматериалы можно использовать для обучения моделей ИИ тактике боя, обнаружению целей и оценке эффективности систем вооружения. В ходе боев ежедневно добавляется в среднем 5 или 6 терабайт данных, рассказал основатель системы. Он добавил, что некоторые союзники Украины заинтересовались системой «Очі».

Минобороны Украины в сентябре заявило, что ИИ помогает украинским военным выявлять 12 тыс. единиц техники противника еженедельно. Речь идет о платформе Avengers, названной в честь культовой серии фильмов «Мстители». Это часть экосистемы Delta, являющейся ядром всего программного обеспечения в ВСУ, писал украинский Forbes.

Осенью американский предприниматель Илон Маск предрек, что в будущем будут происходить битвы «роев беспилотников».

Рой дронов — это перспективная технология развития управления беспилотниками. Предполагается, что в рамках этой концепции дроны будут действовать не поодиночке, а в составе групп — роев. Поведением роя может управлять искусственный интеллект или несколько операторов. Институт современной войны Военной академии США утверждал, что разработкой этой технологии по состоянию на 2024 год занимаются 11 государств, а Израиль применял ее на практике для борьбы с ХАМАС. Как отмечает Defense One, сейчас в США есть только одна зарегистрированная программа по производству дронов армейского назначения, которая финансируется из бюджета, — это Short Range Reconnaissance, или SRR. За получение контракта по этой программе конкурируют две компании — Skydio и Teal.