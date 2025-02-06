Киев ввел санкции против директора Эрмитажа

В офисе президента Украины назвали целью санкций лиц, ответственных за раскопки в Крыму и вывоз культурных ценностей. Россия считает вводимые против нее санкции незаконными

Украина ввела санкции против директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, они предусматривают в том числе блокировку активов. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента.

Под ограничения также попали первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин, замминистра культуры Владимир Осинцев, директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева, директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко, руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев и др.

В санкционные списки включены и историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», Центральный музей Тавриды, Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.

Руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак объяснил введение новых санкций «незаконными археологическими раскопками» в Крыму и вывозом культурных ценностей из страны.

Крым вошел в состав в состав России в 2014-м по итогам референдума. Украина и страны Запада не признают его легитимность, российские власти неоднократно заявляли, что считают вопрос принадлежности полуострова закрытым. Признание Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в составе России — одно из условий для переговоров, которые президент Владимир Путин выдвинул летом 2024-го.

Ограничения также введены в отношении лиц, которых Киев связывает с «теневым флотом». Всего под санкции попали более 110 человек, в том числе и один иранец.

Президент Владимир Зеленский 5 февраля анонсировал несколько «жестких пакетов» ограничительных мер.

Россия считает введенные против нее санкции незаконными. В Кремле называли их «обоюдоострым оружием», которое «бумерангом бьет по интересам тех стран, которые их вводят».