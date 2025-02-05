Зеленский анонсировал «жесткие пакеты» санкций

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины принял решение о санкциях, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Принято на СНБО и решение по санкциям. Списки — скоро», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, будет несколько «жестких пакетов».

19 января Украина ввела санкции против 18 человек. В него вошли лидеры запрещенных в стране партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и Коммунистической партии Петр Симоненко, а также депутат Нестор Шуфрич, бывший депутаты Евгений Мураев, Олег Волошин и Леонид Байсаров.

Помимо этого, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, поэт Илья Резник и дирижер Юрий Башмет были лишены государственных наград Украины.

Также 19 января в офисе Зеленского обсудили возможность введения санкций в отношении бывшего главы государства (2015–2019), лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сообщило украинское издание «Страна».