В России признали нежелательными организации крымских татар и профсоюзов
В российский список нежелательных иностранных организаций вошли три новые: японский «Союз за возвращение Северных территорий», украинский «Крымскотатарский Ресурсный Центр» (КРЦ) и швейцарский глобальный союз IndustriALL, следует из перечня на сайте Минюста. Генпрокуратура вынесла соответствующие решения в январе. Теперь нежелательных организаций 137.
Северными территориями в Японии называют Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). В прошлом году в своей «Синей книге по дипломатии» Япония обозначила их как «незаконно оккупированные Россией» территории. Ситуация сложилась из-за того, что страны не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Россия отмечала, что у нее нет территориального спора с Японией. Токио же заявлял, что желает заключить договор с Москвой.
КРЦ была создана в 2015 году для обеспечения прав крымских татар, в том числе через разработку соответствующих нормативно-правовых актов, поддержку социальных, культурных и иных инициатив, связанных с этим народом. Проводит мониторинг ситуации с крымскими татарами в Крыму. Выступает за «деоккупацию и реинтеграцию» полуострова. По итогам 2014 года он вошел в состав России, и президент Владимир Путин называл вопрос территориальной принадлежности республики закрытым.
IndustriALL Global Union представляет собой объединение профсоюзных федераций металлистов, работников химической, энергетической, горнодобывающей, текстильной, швейной и кожевенной промышленности, области информационных технологий, судостроения и др. Основан в 2012 году. Представлен более чем в 100 странах, в том числе и в России.
Союз выражал поддержку Украине, но при этом указывал, что санкции (например, в области металлургии), могут иметь негативное влияние. Также призывал ввести ограничения против Мьянмы, где произошел военный переворот, ссылаясь на быструю санкционную реакцию на ситуацию на Украине.
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