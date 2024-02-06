 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В России признали нежелательными организации крымских татар и профсоюзов

Минюст признал нежелательным «Крымскотатарский Ресурсный Центр»
Всего в список попали три новые организации — одна борется за возвращении Японии Южных Курил, другая выступает в поддержку крымских татар, третья объединяет профсоюзы со всего мира
Башня от советского танка Т-54/55 на острове Шикотан
Башня от советского танка Т-54/55 на острове Шикотан (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

В российский список нежелательных иностранных организаций вошли три новые: японский «Союз за возвращение Северных территорий», украинский «Крымскотатарский Ресурсный Центр» (КРЦ) и швейцарский глобальный союз IndustriALL, следует из перечня на сайте Минюста. Генпрокуратура вынесла соответствующие решения в январе. Теперь нежелательных организаций 137.

Северными территориями в Японии называют Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). В прошлом году в своей «Синей книге по дипломатии» Япония обозначила их как «незаконно оккупированные Россией» территории. Ситуация сложилась из-за того, что страны не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Россия отмечала, что у нее нет территориального спора с Японией. Токио же заявлял, что желает заключить договор с Москвой.

КРЦ была создана в 2015 году для обеспечения прав крымских татар, в том числе через разработку соответствующих нормативно-правовых актов, поддержку социальных, культурных и иных инициатив, связанных с этим народом. Проводит мониторинг ситуации с крымскими татарами в Крыму. Выступает за «деоккупацию и реинтеграцию» полуострова. По итогам 2014 года он вошел в состав России, и президент Владимир Путин называл вопрос территориальной принадлежности республики закрытым.

«Антивоенный комитет России» внесли в реестр нежелательных организаций
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

IndustriALL Global Union представляет собой объединение профсоюзных федераций металлистов, работников химической, энергетической, горнодобывающей, текстильной, швейной и кожевенной промышленности, области информационных технологий, судостроения и др. Основан в 2012 году. Представлен более чем в 100 странах, в том числе и в России.

Союз выражал поддержку Украине, но при этом указывал, что санкции (например, в области металлургии), могут иметь негативное влияние. Также призывал ввести ограничения против Мьянмы, где произошел военный переворот, ссылаясь на быструю санкционную реакцию на ситуацию на Украине.
 

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
нежелательные организации крымские татары Япония Швейцария профсоюзы
Материалы по теме
Суд оштрафовал Дмитрия Быкова за связь с нежелательной организацией
Политика
Издание DOXA признали нежелательной организацией
Политика
Минюст внес в список нежелательных в России проекты Акунина и Красильщика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 16:39
Суд отказал Трампу в уголовном иммунитете Политика, 18:33
Из МГУ украли картину художника Лагорио «Бурное море» Общество, 18:33
Автоконцерн MG Motor пообещал в 2024 году привезти в Россию 10 моделей Авто, 18:33
В России признали нежелательными организации крымских татар и профсоюзов Политика, 18:27
Бизнес исключил угрозу дефицита бананов в России из-за мухи в Эквадоре Бизнес, 18:10
Беглов уволил куратора энергетики и ЖКХ в Петербурге Политика, 18:09
Binance выплатит сотрудникам до $5 млн за данные по утечкам о листинге Крипто, 18:09
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Украинский глава Авдеевки сообщил о боях на улицах города Политика, 18:07
Как в Турции и Сирии живут спустя год после разрушительного землетрясения Общество, 17:59 
Хакеры украли €600 тыс. у Федерации современного пятиборья Франции Спорт, 17:59
Медведев сыграет в новом турнире в Эр-Рияде, где получит минимум $1,5 млн Спорт, 17:58
Дивидендный календарь — 2024: даты выплат по акциям российских компаний Инвестиции, 17:50
Россиянка проиграла 156-й ракетке мира на старте турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 17:48
Максимум пользы от площади: как правильно применять умную планировку РБК и ПИК, 17:44