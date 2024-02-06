В России признали нежелательными организации крымских татар и профсоюзов

Всего в список попали три новые организации — одна борется за возвращении Японии Южных Курил, другая выступает в поддержку крымских татар, третья объединяет профсоюзы со всего мира

Башня от советского танка Т-54/55 на острове Шикотан (Фото: Андрей Зима / РИА Новости)

В российский список нежелательных иностранных организаций вошли три новые: японский «Союз за возвращение Северных территорий», украинский «Крымскотатарский Ресурсный Центр» (КРЦ) и швейцарский глобальный союз IndustriALL, следует из перечня на сайте Минюста. Генпрокуратура вынесла соответствующие решения в январе. Теперь нежелательных организаций 137.

Северными территориями в Японии называют Южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). В прошлом году в своей «Синей книге по дипломатии» Япония обозначила их как «незаконно оккупированные Россией» территории. Ситуация сложилась из-за того, что страны не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Россия отмечала, что у нее нет территориального спора с Японией. Токио же заявлял, что желает заключить договор с Москвой.

КРЦ была создана в 2015 году для обеспечения прав крымских татар, в том числе через разработку соответствующих нормативно-правовых актов, поддержку социальных, культурных и иных инициатив, связанных с этим народом. Проводит мониторинг ситуации с крымскими татарами в Крыму. Выступает за «деоккупацию и реинтеграцию» полуострова. По итогам 2014 года он вошел в состав России, и президент Владимир Путин называл вопрос территориальной принадлежности республики закрытым.

IndustriALL Global Union представляет собой объединение профсоюзных федераций металлистов, работников химической, энергетической, горнодобывающей, текстильной, швейной и кожевенной промышленности, области информационных технологий, судостроения и др. Основан в 2012 году. Представлен более чем в 100 странах, в том числе и в России.

Союз выражал поддержку Украине, но при этом указывал, что санкции (например, в области металлургии), могут иметь негативное влияние. Также призывал ввести ограничения против Мьянмы, где произошел военный переворот, ссылаясь на быструю санкционную реакцию на ситуацию на Украине.

