ВСУ обсреляли заправку и пекарню в селе Бутово в ЛНР

В ЛНР под обстрел попали заправка и пекарня в селе Бутово

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Бутово в ЛНР, в результате атаки произошло возгорание на заправке, повреждено здание пекарни. Пострадавших нет, пожар локализован, сообщил глава округа Владимир Чернев

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Бутово в ЛНР (расположено к северу от Луганска), загорелась заправка, повреждено здание пекарни, сообщил Луганский информационный центр.

По словам главы округа Владимира Чернева, огонь велся из РСЗО HIMARS.

Пожар локализовали, пострадавших нет.

Бутово расположено в Луганской области, на расстоянии 89 км от Луганска. По данным на 2007 год, его население составляло 1720 человек.

3 февраля ВСУ нанесли удар, предположительно из РСЗО HIMARS, по двухэтажному зданию пекарни в Лисичанске. В администрации главы ЛНР сообщали о гибели 28 человек, в том числе одного ребенка. Шесть пострадавших госпитализированы в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. Из-под завалов здания удалось спасти десять человек. В ЛНР 4 февраля был объявлен траур.

В МИД России и Кремле назвали атаку по пекарне в Лисичанске терактом. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил этот обстрел, подчеркнув, что атаки на мирных жителей неприемлемы.