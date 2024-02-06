Арестовича заочно арестовали в Москве

Алексей Арестович (Фото: из личного архива)

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича. Он проходит по делу о публичных призывах к терроризму и распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 205.2 УК и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Арестовича объявили в международный розыск.

Он ушел в отставку после того, как заявил, что обрушение подъезда многоэтажного дома в Днепре 14 января 2023 года произошло из-за падения ракеты, сбитой украинскими войсками. Впоследствии Арестович извинился и назвал свои слова ошибкой.

Кремль заявлял, что обрушение части дома стало результатом работы ПВО Украины. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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