Reuters: посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне

Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне

Стефан Сежурне (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Франция вызовет посла России Алексея Мешкова после гибели волонтеров в Херсоне, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Двое французских волонтеров были убиты и еще трое ранены в результате атаки беспилотника в Херсонской области, пишет агентство. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне назвал это «актом варварства».

Два французских гражданина погибли на Украине, три получили ранения, сообщил ранее в соцсети X глава МИД Франции Стефан Сежурне. Он заявил, что они были «гуманитарными работниками».

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование из-за гибели двух граждан страны на Украине по факту военных преступлений и «умышленного причинения вреда» людям, защищенным международным гуманитарным правом.

В январе Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. На следующий день посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России в связи с уничтожением пункта дислокации иностранных наемников в Харькове. В МИД Франции заявили, у Парижа нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.