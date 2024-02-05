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Посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне

Reuters: посла России вызовут в МИД Франции после гибели волонтеров в Херсоне
Стефан Сежурне
Стефан Сежурне (Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters)

Франция вызовет посла России Алексея Мешкова после гибели волонтеров в Херсоне, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. Двое французских волонтеров были убиты и еще трое ранены в результате атаки беспилотника в Херсонской области, пишет агентство. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне назвал это «актом варварства».

Два французских гражданина погибли на Украине, три получили ранения, сообщил ранее в соцсети X глава МИД Франции Стефан Сежурне. Он заявил, что они были «гуманитарными работниками».

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Алексей Мешков

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование из-за гибели двух граждан страны на Украине по факту военных преступлений и «умышленного причинения вреда» людям, защищенным международным гуманитарным правом.

В январе Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников, в основном французских, в Харькове. На следующий день посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД России в связи с уничтожением пункта дислокации иностранных наемников в Харькове. В МИД Франции заявили, у Парижа нет наемников ни на Украине, ни где-либо еще.

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Теги
МИД Франции Херсонская область Франция МИД вызов посла Херсон
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