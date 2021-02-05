Ветеран потребовал публичных извинений от Навального за клевету

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от оппозиционера Алексея Навального за клевету в свой адрес. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я хочу, чтобы Навальный извинился передо мной», — сказал он, выступая по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы.

«Это было для меня очень обидно. Я не понимал, как так Навальный, даже не зная меня, мог сказать такое обо мне на всю страну. Я долго переживал, и у меня ухудшилось здоровье. Ко мне приехал мой внук Игорь, и я попросил его наказать Навального за такие его нехорошие слова, — сказал он.

Артеменко также рассказал о себе. Он полковник в отставке, участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте, а затем 39 лет служил в армии. Ветеран добавил, что когда Навальный назвал его предателем Родины, это его очень огорчило.«Я вынужден защищать свою честь», — сказал он.

По его словам, он хочет, чтобы Навальный принес извинения перед ним и перед памятью актера Василия Ланового, который также снимался в раскритикованном оппозиционером ролике.