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Дело Навального ,  
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Ветеран потребовал публичных извинений от Навального за клевету

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко потребовал в суде публичных извинений от оппозиционера Алексея Навального за клевету в свой адрес. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я хочу, чтобы Навальный извинился передо мной», — сказал он, выступая по видеосвязи в ходе заседания Бабушкинского суда Москвы.

«Это было для меня очень обидно. Я не понимал, как так Навальный, даже не зная меня, мог сказать такое обо мне на всю страну. Я долго переживал, и у меня ухудшилось здоровье. Ко мне приехал мой внук Игорь, и я попросил его наказать Навального за такие его нехорошие слова, — сказал он.

Артеменко также рассказал о себе. Он полковник в отставке, участвовал в партизанском движении, воевал на 2-м Белорусском фронте, а затем 39 лет служил в армии. Ветеран добавил, что когда Навальный назвал его предателем Родины, это его очень огорчило.«Я вынужден защищать свою честь», — сказал он.

По его словам, он хочет, чтобы Навальный принес извинения перед ним и перед памятью актера Василия Ланового, который также снимался в раскритикованном оппозиционером ролике.

Навальный в зале суда по новому делу. Видео
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Следствие возбудило уголовное дело против Навального по подозрению в клевете на ветерана в середине июня. Причиной стал комментарий оппозиционера к ролику в поддержку изменений в Конституции и его характеристика в адрес снявшихся в видео.

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В ролике, в частности, снялся Артеменко, а также космонавт Олег Кононенко, сыровар Олег Сирота и дизайнер Артемий Лебедев, народный артист Василий Лановой.

Через неделю после появления комментария Навального внук Артеменко Игорь Колесников сообщил, что 93-летнему ветерану стало плохо и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца на нервной почве.

Навальный связывал возбуждение дела о клевете с тем, что у него заканчивается условный срок, а новое дело предусматривает проведение обысков и различные ограничения.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Защита намерена обжаловать решение суда.

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