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Политика ,  
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Пелоси объяснила молитвы за Трампа его сходом с конституционного пути

Президент США обвинил спикера палаты представителей конгресса в лицемерии и пожаловался, что ее слова о том, что она молится за него, не соответствуют истине
Нэнси Пелоси (Фото: Leah Millis / Reuters)

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп сбился с пути и не соблюдает Конституцию, поэтому она вынуждена молиться за него. Ее цитирует издание The Hill.

«Я жарко молюсь за него, потому что он так сильно сбился с пути нашей Конституции, наших ценностей, с пути нашей страны... Он действительно нуждается в наших молитвах», — сказала Пелоси во время Национального молитвенного завтрака (ежегодное мероприятие, в котором участвует президент США и множество гостей со всего мира).

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Она также высказала, что президент не имеет понятия о том, что такое вера и молитва, и назвала его комментарии по разным поводам неприемлемыми. Ее цитирует The Guardian.

Ранее во время молитвенного завтрака Трамп сделал язвительное замечание в адрес Пелоси, которая инициировала процедуру его импичмента, правда, не назвав ее имени. Он заявил, что не любит людей, которые говорят: «Я молюсь за тебя», — но знают, что это неправда.

Лидер США имел в виду более ранние высказывания Пелоси, в которых она утверждала, что возносит молитвы за президента. Сама спикер палаты представителей объясняла свои слова воспитанием в католической вере.

Накануне сенат не согласился с обвинениями против Дональда Трампа и оправдал его по делу об импичменте. Трампу вменяли в вину заморозку военной помощи Украине. Сторона обвинения считала, что это было актом давления на Киев с тем, чтобы заставить украинские власти начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на будущих президентских выборах Джо Байдена. Лидера США также обвиняли в препятствовании расследованию этого инцидента. Трамп утверждал, что временно блокировал помощь Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, импичмент, конгресс США
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