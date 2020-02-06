Пелоси объяснила молитвы за Трампа его сходом с конституционного пути

Президент США обвинил спикера палаты представителей конгресса в лицемерии и пожаловался, что ее слова о том, что она молится за него, не соответствуют истине

Нэнси Пелоси (Фото: Leah Millis / Reuters)

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что президент США Дональд Трамп сбился с пути и не соблюдает Конституцию, поэтому она вынуждена молиться за него. Ее цитирует издание The Hill.

«Я жарко молюсь за него, потому что он так сильно сбился с пути нашей Конституции, наших ценностей, с пути нашей страны... Он действительно нуждается в наших молитвах», — сказала Пелоси во время Национального молитвенного завтрака (ежегодное мероприятие, в котором участвует президент США и множество гостей со всего мира).

Она также высказала, что президент не имеет понятия о том, что такое вера и молитва, и назвала его комментарии по разным поводам неприемлемыми. Ее цитирует The Guardian.

Ранее во время молитвенного завтрака Трамп сделал язвительное замечание в адрес Пелоси, которая инициировала процедуру его импичмента, правда, не назвав ее имени. Он заявил, что не любит людей, которые говорят: «Я молюсь за тебя», — но знают, что это неправда.