Трамп попросил Пелоси не использовать веру для оправдания своих поступков

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 62,8 (-0,38) Quote, 12:31
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 69,08 (-0,66) Quote, 12:31
ФАС откажется от части своих полномочий по контролю рекламы Технологии и медиа, 19:47 Путин освободил от должностей четырех генералов Политика, 19:45 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:28 Греф спрогнозировал значительное влияние коронавируса на экономику Экономика, 19:27 Новак встретился с новым послом США в России Политика, 19:25 «Рубин» разгромил «Войводину» в товарищеском матче Спорт, 19:24 В Китае умер предупредивший о вспышке нового коронавируса врач Общество, 19:16 Стивен Кинг сместил Дарью Донцову с первого места по тиражам в России Технологии и медиа, 19:07 Уоррен Баффет стал обладателем Bitcoin за $4,6 млн Крипто, 19:05 Зачем игроки в теннис кричат, и почему счет такой странный. Карточки РБК Стиль и Eurosport, 19:04 Португалия ввела ограничения на выдачу «золотых виз» Общество, 19:03 Путин назначил врио пермского губернатора Политика, 18:55 Суд приговорил брата Тельмана Исмаилова к 17 годам тюрьмы за убийство Общество, 18:41 В Польше решили отказаться от импорта угля из России Экономика, 18:32
Политика ,  
0 

Трамп попросил Пелоси не использовать веру для оправдания своих поступков

Президент США также сделал выпад в сторону Митта Ромни: тот был единственным республиканцем в сенате, поддержавшим обвинения в адрес президента
Дональд Трамп и Нэнси Пелоси (Фото: Leah Millis / AP)

Дональд Трамп заявил, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и сенатор-республиканец Митт Ромни прикрываются верой для того, чтобы оправдать свои плохие поступки. Об этом сообщает телеканал NBC New York.

«Я не люблю людей, который используют веру в качестве оправдания своих плохих поступков», — сказал президент во время Национального молитвенного завтрака (ежегодное мероприятие с участием президента, которое организуют протестантские общины), имея в виду Ромни. Он также заявил, что не любит тех, кто говорит «я молюсь за тебя», когда знает, что это не так, сделав отсылку к Нэнси Пелоси.

Трамп комментировал выступление Ромни в сенате США перед голосованием по импичменту. Республиканец Ромни заявил, что обвинения, которые лежат в основе импичмента, очень серьезны и что он проголосует за то, чтобы признать президента виновным. «Я глубоко религиозен. Моя вера определяет то, кем я являюсь. Я считаю данную Господу клятву [судить независимо] чрезвычайно важной», — сказал сенатор. Расшифровку его речи опубликовал The New York Times. Ромни добавил, что судить президента — самая трудная задача, которую он выполнял в жизни.

Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов
Фотогалерея 

Что касается Нэнси Пелоси, то Трамп имел в виду ее высказывания о том, что она молится за него. Сама Пелоси объясняла это тем, что была воспитана в католической вере. «Я выросла в католическом доме. Мы никого не ненавидим. <...> Я все еще молюсь за президента», — заявила Пелоси в ответ на вопрос, испытывает ли она ненависть к президенту. Трамп прежде уже критиковал ее за подобные слова, считая это лицемерием.

Нэнси Пелоси инициировала процедуру импичмента Трампа, которая началась в сентябре 2019 года.

Эксперты оценили шансы Трампа на выборах после провалившегося импичмента
Политика

Сенат, в котором большинство принадлежит республиканцам, оправдал Трампа по делу об импичменте. Трампа обвиняли в превышении полномочий из-за того, что он блокировал выплату военной помощи Украине. По мнению демократов, это было способом давления на власти Украины, с тем чтобы принудить их собрать компромат на вероятного конкурента Трампа на будущих президентских выборах Джо Байдена. Также президента обвиняли в том, что он пытался мешать конгрессу расследовать это дело.

Трамп заявлял, что задерживал помощь Украине из-за коррупции в стране.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Дональд Трамп, импичмент, Митт Ромни
Материалы по теме
Кремль заявил об ожидаемом оправдании Трампа по делу об импичменте
Политика
Пелоси назвала Трампа угрозой для американской демократии
Политика
Трамп после голосования об импичменте заявил о победе США над обманом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter