Трамп попросил Пелоси не использовать веру для оправдания своих поступков

Президент США также сделал выпад в сторону Митта Ромни: тот был единственным республиканцем в сенате, поддержавшим обвинения в адрес президента

Дональд Трамп и Нэнси Пелоси (Фото: Leah Millis / AP)

Дональд Трамп заявил, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и сенатор-республиканец Митт Ромни прикрываются верой для того, чтобы оправдать свои плохие поступки. Об этом сообщает телеканал NBC New York.

«Я не люблю людей, который используют веру в качестве оправдания своих плохих поступков», — сказал президент во время Национального молитвенного завтрака (ежегодное мероприятие с участием президента, которое организуют протестантские общины), имея в виду Ромни. Он также заявил, что не любит тех, кто говорит «я молюсь за тебя», когда знает, что это не так, сделав отсылку к Нэнси Пелоси.

Трамп комментировал выступление Ромни в сенате США перед голосованием по импичменту. Республиканец Ромни заявил, что обвинения, которые лежат в основе импичмента, очень серьезны и что он проголосует за то, чтобы признать президента виновным. «Я глубоко религиозен. Моя вера определяет то, кем я являюсь. Я считаю данную Господу клятву [судить независимо] чрезвычайно важной», — сказал сенатор. Расшифровку его речи опубликовал The New York Times. Ромни добавил, что судить президента — самая трудная задача, которую он выполнял в жизни.

Что касается Нэнси Пелоси, то Трамп имел в виду ее высказывания о том, что она молится за него. Сама Пелоси объясняла это тем, что была воспитана в католической вере. «Я выросла в католическом доме. Мы никого не ненавидим. <...> Я все еще молюсь за президента», — заявила Пелоси в ответ на вопрос, испытывает ли она ненависть к президенту. Трамп прежде уже критиковал ее за подобные слова, считая это лицемерием.