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Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

Власти Великобритании выразили намерение снять с России антидемпинговые меры, которые ввел против нее Евросоюз. Лондон, в частности, собирается убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства. В перечень товаров российского экспорта, с которых Британия собирается снять антидемпинговые пошлины, включены:

  • алюминиевая фольга;
  • ферросилиций (кремниево-железный сплав);
  • бесшовные металлические и чугунные трубы;
  • трубные фитинги из стали или чугуна.

При этом даже после Brexit Великобритания собирается оставить в силе наложенные ЕС пошлины в отношении ввоза из России:

  • нитрата аммония;
  • холоднокатаного плоского проката;
  • электротехнической стали;
  • горячего плоского проката.

Британия покинула Евросоюз 1 февраля, однако продолжит следовать его законам и регламентам по крайней мере до конца года — условия такого переходного периода прописаны в соглашении о выходе Британии из ЕС. В теории такой период может быть продлен еще как минимум на год, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил такой сценарий. Таким образом, послабления в отношении России могут начать действовать уже с января 2021 года, когда Британия вернет себе суверенитет в торговой политике.

С 2015 года против России в ЕС было возбуждено пять расследований о демпинге. В 2019 году против Москвы не инициировали ни одного разбирательства, за 2018-й — два, в 2017, 2016 и 2015 годах — по одному, следует из официальной статистики ЕС.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Россия-Великобритания, Brexit, металл, трубы, торговля
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