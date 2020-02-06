Британия решила снять с России отдельные торговые санкции
По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства. В перечень товаров российского экспорта, с которых Британия собирается снять антидемпинговые пошлины, включены:
- алюминиевая фольга;
- ферросилиций (кремниево-железный сплав);
- бесшовные металлические и чугунные трубы;
- трубные фитинги из стали или чугуна.
При этом даже после Brexit Великобритания собирается оставить в силе наложенные ЕС пошлины в отношении ввоза из России:
- нитрата аммония;
- холоднокатаного плоского проката;
- электротехнической стали;
- горячего плоского проката.
Британия покинула Евросоюз 1 февраля, однако продолжит следовать его законам и регламентам по крайней мере до конца года — условия такого переходного периода прописаны в соглашении о выходе Британии из ЕС. В теории такой период может быть продлен еще как минимум на год, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил такой сценарий. Таким образом, послабления в отношении России могут начать действовать уже с января 2021 года, когда Британия вернет себе суверенитет в торговой политике.