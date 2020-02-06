Британия решила снять с России отдельные торговые санкции

Власти Великобритании выразили намерение снять с России антидемпинговые меры, которые ввел против нее Евросоюз. Лондон, в частности, собирается убрать ограничения с импорта из России фольги, труб и ферросилиция

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По завершении переходного периода после выхода из Евросоюза Соединенное Королевство намерено отказаться от ряда действующих на уровне ЕС торговых контрмер против России. Соответствующее решение было опубликовано в четверг, 6 февраля, на официальном сайте правительства. В перечень товаров российского экспорта, с которых Британия собирается снять антидемпинговые пошлины, включены:

алюминиевая фольга;

ферросилиций (кремниево-железный сплав);

бесшовные металлические и чугунные трубы;

трубные фитинги из стали или чугуна.

При этом даже после Brexit Великобритания собирается оставить в силе наложенные ЕС пошлины в отношении ввоза из России:

нитрата аммония;

холоднокатаного плоского проката;

электротехнической стали;

горячего плоского проката.

Британия покинула Евросоюз 1 февраля, однако продолжит следовать его законам и регламентам по крайней мере до конца года — условия такого переходного периода прописаны в соглашении о выходе Британии из ЕС. В теории такой период может быть продлен еще как минимум на год, однако премьер-министр Великобритании Борис Джонсон исключил такой сценарий. Таким образом, послабления в отношении России могут начать действовать уже с января 2021 года, когда Британия вернет себе суверенитет в торговой политике.