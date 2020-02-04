СМИ узнали детали о погибших в Сирии сотрудниках ФСБ

Фото: Xinhua / Global Look Press

Четверо сотрудников ФСБ, о гибели которых в Сирии накануне сообщили СМИ и Telegram-каналы, были снайперами и направлялись на усиление сирийского подразделения, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, машина, в которой ехали сотрудники ФСБ, подорвалась на фугасе. Погибшие были офицерами двух управлений ФСБ — «С» («Смерч») и «К» («Кавказ»), пишет издание.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Накануне, 3 февраля, о гибели четырех офицеров ФСБ в Сирии сообщила Baza. Издание опубликовало список погибших со званиями, именами и первыми буквами их фамилий. Днем ранее про то, что в Сирии погибли сотрудники ведомства, писала расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), она ссылалась на Telegram-каналы Reverse Side of Medal и «Канал специального назначения».