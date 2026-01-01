В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк
В Альметьевске в Татарстане дроны атаковали резервуарный парк, начался пожар, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Налетов беспилотников произошел около 8.00. «Был совершен массовый налет вражеских БПЛА по резервуарному парку в Альметьевске. В результате произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Как сообщила администрация Альметьевска в телеграм-канале, «на территории объекта нефтяной технологической системы» упали обломки, один из сбитых дронов загорелся. Это «не повлияло на работоспособность оборудования», — отметили власти. Пожар уже потушили.
Материал дополняется
