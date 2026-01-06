Макрон назвал численность ВСУ после прекращения конфликта

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

После окончания российско-украинского конфликта численность ВСУ составит 800 тыс. военнослужащих, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи лидеров стран «Коалиции желающих» в Париже.

«Исходя из формата добровольческой армии численностью 800 000 военнослужащих, мы спланировали подготовку, боеспособность и все необходимые ресурсы для этой армии, чтобы сдержать любую дальнейшую агрессию», — сказал он.

По словам Макрона, Вооруженные силы Украины останутся первой линией обороны и «сдерживания агрессии».

В январе 2025 года украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что численность ВСУ составляет 880 тыс. солдат и офицеров, которые рассредоточены на большой территории.

