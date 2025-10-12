Трамп потребовал расследовать дело о попытке «украинского» импичмента

Он назвал «нечестным и коррумпированным» сенатора Адама Шиффа, который начал процедуру импичмента Трампа в 2019 году. Президент США потребовал конгресс расследовать это дело

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Попытка импичмента американского президента Дональда Трампа в 2019 году из-за данных об оказании давления на украинское руководство была «гораздо большим незаконным обманом», чем Уотергейтский скандал, заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Импичмент по «украинскому делу» (в отношении меня!) был куда более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что необходимые органы, включая конгресс, расследуют это! [Сенатор США] Адам «Шиффти» Шифф такой нечестный и коррумпированный. Было нарушено столько законов и протоколов, просто нарушено!!!» — говорится в посте.

Политический скандал 2019 года был связан с подозрениями, что президент США потребовал от украинского лидера в обмен на военную помощь начать расследование против Хантера Байдена — сына Джо Байдена, противника Трампа на выборах 2020 года. Скандал привел к попытке импичмента республиканца. Процедуру импичмента начали в конце сентября после заявлений председателя комитета по разведке нижней палаты Адама Шиффа о давлении Трампа на Зеленского во время их телефонного разговора.

Позже республиканца оправдали, однако скандал стал одним из факторов его поражения на выборах 2020 года.

Уотергейтский скандал случился в 1972 году. В отеле «Уотергейт» за несколько месяцев до переизбрания республиканца Ричарда Никсона были задержаны несколько человек, которые устанавливали подслушивающую аппаратуру. Выяснилось, что они пытались получить информацию из штаба Демократической партии. Обвинения в слежке за демократами были предъявлены Никсону, который, столкнувшись с угрозой импичмента, был вынужден уйти в отставку в 1974 году.