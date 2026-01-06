 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

WP узнала о планах США открыть посольство в Венесуэле

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

Госдепартамент США разрабатывает планы, которые позволят президенту Дональду Трампу возобновить работу американского посольства в Венесуэле, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник из Госдепартамента.

«Как сказал президент Трамп, мы готовимся к возобновлению работы, если президент примет такое решение», — сказал он. По словам собеседника газеты, некоторые кадровые дипломаты выразили готовность поехать в Каракас для открытия посольства, рассматривая это как возможность выстроить новый формат отношений между США и Венесуэлой.

При этом другие дипломаты отказались от участия, заявив, что такая миссия может восприниматься как прибытие оккупационных сил.

Politico назвало четыре требования Трампа к сменщице Мадуро
Политика
Делси Родригес

Издание отмечает, что у США нет посла в Венесуэле с 2010 года. Работа американского посольства в Каракасе была приостановлена 11 марта 2019 года. В настоящее время граждане Венесуэлы обращаются за консульскими услугами в посольство США в колумбийской столице Боготе.

Посольство Венесуэлы в США также ранее полностью прекратило работу. Это произошло в начале 2023 года в связи с ликвидацией «временного правительства» оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо, поддерживаемого США.

3 января американские военные нанесли удары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что управление Венесуэлой на время переходного периода на себя намерены взять США.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп США посольство Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп объяснил, почему выборы в Венесуэле пока невозможны
Политика
Трамп заявил, что США не воюют с Венесуэлой
Политика
Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Уиткофф и Кушнер отправятся в Париж на встречу союзников Украины Политика, 06:53
ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро Политика, 06:36
Канада впервые за три года попала в призеры молодежного ЧМ по хоккею Спорт, 06:25
В Липецкой области после атаки БПЛА на промышленном объекте возник пожар Политика, 06:18
В России с 9 января устранят «лазейку» для тонированных авто Общество, 06:03
Кто стал самым высокооплачиваемым российским спортсменом в 2025 году Спорт, 06:00
WP узнала о планах США открыть посольство в Венесуэле Политика, 05:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Economist узнал, что США хотят предложить Гренландии сделку Политика, 05:31
Пентагон заявил о развитии «смертоносного» флота для свободы навигации Политика, 05:06
Прагматичный набор: почему на полках в 2026 году будет меньше алкоголя Бизнес, 05:00
Обломок дрона попал в окна девятиэтажки в Твери, погиб человек Политика, 04:46
В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка в России Общество, 04:21
В Ленинградской области средства РЭБ подавили беспилотник Политика, 04:13
У президентского дворца в Каракасе произошла стрельба Политика, 04:09