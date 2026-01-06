WP узнала о планах США открыть посольство в Венесуэле

Госдепартамент США разрабатывает планы, которые позволят президенту Дональду Трампу возобновить работу американского посольства в Венесуэле, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник из Госдепартамента.

«Как сказал президент Трамп, мы готовимся к возобновлению работы, если президент примет такое решение», — сказал он. По словам собеседника газеты, некоторые кадровые дипломаты выразили готовность поехать в Каракас для открытия посольства, рассматривая это как возможность выстроить новый формат отношений между США и Венесуэлой.

При этом другие дипломаты отказались от участия, заявив, что такая миссия может восприниматься как прибытие оккупационных сил.

Издание отмечает, что у США нет посла в Венесуэле с 2010 года. Работа американского посольства в Каракасе была приостановлена 11 марта 2019 года. В настоящее время граждане Венесуэлы обращаются за консульскими услугами в посольство США в колумбийской столице Боготе.

Посольство Венесуэлы в США также ранее полностью прекратило работу. Это произошло в начале 2023 года в связи с ликвидацией «временного правительства» оппозиционного венесуэльского политика Хуана Гуайдо, поддерживаемого США.

3 января американские военные нанесли удары по Венесуэле, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их обвинили в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что управление Венесуэлой на время переходного периода на себя намерены взять США.