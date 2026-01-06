 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

CNN узнал об обсуждении в Пентагоне захвата танкера с российским флагом

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
США рассматривают возможность перехвата танкера Marinera, который мог перевозить нефть из Венесуэлы и Ирана. Судно сменило панамский флаг на российский в ходе преследования
BRENT BRENT $62,04 +1,19%
Фото: Hakon Rimmereid / Reuters
Фото: Hakon Rimmereid / Reuters

США планируют захватить танкер, который, по мнению властей, перевозит подсанкционную нефть из Ирана и Венесуэлы. Об это сообщили телеканалы CNN и CBS News со ссылкой на источники.

Два американских чиновника, знакомых с планами военных операций США, заявили CBS News, что операция по перехвату танкера может начаться уже на этой неделе, однако окончательного решения принято не было. Телеканал предупреждает, что ситуация может осложнить переговоры Вашингтона и Москвы по Украине.

Американские войска, по словам телеканала, не хотят уничтожать танкер, а предпочтут его захватить по аналогии с прошлой операцией, когда морские пехотинцы США и силы специальных операций вместе с Береговой охраной завладели танкером The Skipper, зарегистрированном в Гайане, после того как судно покинуло порт в Венесуэле.

Танкер Bella 1 под флагом Панамы, попавший в санкционный список США за работу в «теневом флоте» в 2024 году, преследовался Соединенными Штатами, но позже экипаж нарисовал на корпусе судна российский флаг и заявил, что корабль находится под защитой России. Вскоре после этого судно появилось в официальном российском реестре судов под новым названием — Marinera. Москва, как пишет The New York Times, направила в Вашингтон официальное требование прекратить преследование судна.

NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы
Политика
Фото:Dmitri T / Shutterstock

«Вот уже несколько дней за «Маринерой» следует корабль Береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около 4 тыс. км», — заявили в МИДе России.

Судно Marinera попало под санкции Минфина США за предполагаемую причастность в контрабанде нефти, которая помогала финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и «Хезболлу».

Ранее 17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее, обвинив лидера республики Николаса Мадуро в «краже американских активов», нефти и земли. Соединенные Штаты намерены сохранить нефть с захваченных судов, заявил он.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
танкер Венесуэла Иран США санкции США
