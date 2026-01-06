Варданян из СИЗО рассказал о важности чувства праздника внутри себя

Семья арестованного миллиардера передала аудиозапись его поздравления с праздниками. Варданян не сомневается, что «все происходит к лучшему». Азербайджанская прокуратура в декабре запросила для него пожизненный срок

Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Находящийся под арестом в Баку бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубен Варданян передал через членов семьи поздравление с Новым Годом и Рождеством. Он поблагодарил сторонников за поддержку и заявил, что «все будет хорошо».

«Хочу всем пожелать ощущение праздника и хочу сказать, что тут прочел. Что самое идеальное — путешествие в себя. А праздники надо устраивать сами себе», — призвал Варданян.

Он также призвал «сохранять ощущение чуда» и посоветовал в праздничный период посмотреть детские фильмы и мультфильмы. «Не стесняйтесь быть ребенком. Я вспоминал «Город мастеров», фильм, который я в детстве очень любил <…> И сказку «Таракан» Чуковского, на самом деле вспоминал по другим причинам, и «Кадж Назара», и фильм «Мы и наши горы» <…> Это не только детские истории, фантазии, в этом очень много глубокого смысла», — говорит он на опубликованной аудиозаписи.

«С наступающими праздниками. Всем спасибо огромное, я все это чувствую ощущаю и хочу вам тоже вернуть тепло и свет всем обратно. От себя хочу сказать, что у меня все хорошо. Я не сомневаюсь ни капельки, что все, что происходит — все происходит к лучшему, и все будет хорошо. И миром все равно правят добро и свет», — заключил он.

Рубен Варданян в 2022–2023 годах занимал пост государственного министра республики Арцах (Нагорный Карабах). В сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию в Карабахе, итогом которой стал полный переход спорной территории под контроль Баку.

Варданян находится в бакинском СИЗО более двух лет. Он был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. В Баку ему предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

В декабре 2025 года прокурор запросил для Варданяна пожизненное лишение свободы. Экс-министр вину не признает, судебный процесс он называл «имитацией правосудия». Варданян также неоднократно указывал, что в ходе расследования азербайджанские власти допустили целый ряд нарушений, среди которых отказ судей предоставить ему доступ к материалам дела и рассмотрение в военном трибунале, а не в гражданском суде.

Варданяну 57 лет. Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд.