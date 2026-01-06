 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

FT заявила о репрессиях в Венесуэле против поддержавших свержение Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стране начались аресты журналистов и усиление мер безопасности, пишет Financial Times. По данным местных профсоюзов, задержаны не менее 14 репортеров
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Венесуэле начались репрессии против журналистов и граждан, которые позитивно восприняли захват США президента республики Николаса Мадуро, сообщает Financial Times.

Были задержаны 14 журналистов, в том числе 11 из зарубежных изданий, следует из данных профсоюзов работников СМИ. Большинство из них освещали перед зданием Национальной ассамблеи (местный парламент) момент принятия вице-президентом Дельси Родригес присяги в качестве временного президента.

Кроме того, в Каракас были введены вооруженные формирования «колективос», организовавшие контрольно-пропускные пункты по городу. Правозащитник из Каракаса, передает газета, заявил о проверке телефонов граждан на предмет поддержки действий США.

«Колективос» (colectivos) — ультралевые вооруженные проправительственные формирования в Венесуэле, действующие с 1960-х годов, которые активно поддерживают боливарианский режим.

Ночью 6 января у президентского дворца Мирафлорес в Каракасе была слышна стрельба. Около 20:30 5 января (3:30 6 января мск) над дворцом в центре пролетели неопознанные беспилотники, и силы безопасности открыли огонь.

ЦРУ назвало Трампу кандидатов на руководство Венесуэлой после Мадуро
Политика
Делси Родригес (в центре)

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские войска войдут в Венесуэлу, чтобы «на местах помогать управлять страной». При этом, по словам Трампа, этого можно было бы избежать, если Делси Родригес будет исполнять волю Вашингтона.

При этом Трамп публично отказался поддерживать лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, которая заявляла о готовности взять управление Венесуэлой ее командой в день захвата Мадуро. Американский лидер назвал Мачадо «милой», но обозначил, что у нее нет задатков лидера.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Венесуэла Каракас журналисты
Мария Корина Мачадо фото
Мария Корина Мачадо
политик
7 октября 1967 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Венесуэлу «в темном режиме» покинули подсанкционные нефтетанкеры
Политика
«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
WP узнала о планах США открыть посольство в Венесуэле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Российский голкипер получил травму в матче НХЛ Спорт, 11:33
Финалист Уимблдона проиграл в своем первом за год матче на турнире ATP Спорт, 11:24
Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений Политика, 11:21
Самоирония: кому она нужна и как помогает в деловой сфереПодписка на РБК, 11:14
Три научных лайфхака, которые помогут больше запоминать и меньше забывать Образование, 11:01
Руководители назвали срок, чтобы почувствовать себя компетентным Образование, 11:00
Премиум или роботы-бариста. Почему «золотая середина» кофеен исчезаетПодписка на РБК, 11:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как не потерять криптовалюту в 2026 году. Безопасность кошельков и обмена Крипто, 11:00
WSJ рассказала о неизвестном трейдере, поставившем на свержение Мадуро Политика, 10:57
Российская волейболистка пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем Спорт, 10:50
Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области Политика, 10:47
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене Спорт, 10:35
Топ-менеджеры — главный ресурс фирмы. Как эйчару уберечь их от истощенияПодписка на РБК, 10:34