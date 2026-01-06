FT заявила о репрессиях в Венесуэле против поддержавших свержение Мадуро

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в стране начались аресты журналистов и усиление мер безопасности, пишет Financial Times. По данным местных профсоюзов, задержаны не менее 14 репортеров

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

В Венесуэле начались репрессии против журналистов и граждан, которые позитивно восприняли захват США президента республики Николаса Мадуро, сообщает Financial Times.

Были задержаны 14 журналистов, в том числе 11 из зарубежных изданий, следует из данных профсоюзов работников СМИ. Большинство из них освещали перед зданием Национальной ассамблеи (местный парламент) момент принятия вице-президентом Дельси Родригес присяги в качестве временного президента.

Кроме того, в Каракас были введены вооруженные формирования «колективос», организовавшие контрольно-пропускные пункты по городу. Правозащитник из Каракаса, передает газета, заявил о проверке телефонов граждан на предмет поддержки действий США.

«Колективос» (colectivos) — ультралевые вооруженные проправительственные формирования в Венесуэле, действующие с 1960-х годов, которые активно поддерживают боливарианский режим.

Ночью 6 января у президентского дворца Мирафлорес в Каракасе была слышна стрельба. Около 20:30 5 января (3:30 6 января мск) над дворцом в центре пролетели неопознанные беспилотники, и силы безопасности открыли огонь.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские войска войдут в Венесуэлу, чтобы «на местах помогать управлять страной». При этом, по словам Трампа, этого можно было бы избежать, если Делси Родригес будет исполнять волю Вашингтона.

При этом Трамп публично отказался поддерживать лидера оппозиции, лауреата Нобелевской премии мира Марию Корину Мачадо, которая заявляла о готовности взять управление Венесуэлой ее командой в день захвата Мадуро. Американский лидер назвал Мачадо «милой», но обозначил, что у нее нет задатков лидера.