Политика⁠,
0

Зеленский ввел Буданова в состав СНБО и назначил заместителей главы СБУ

Зеленский подписал указы о перестановках в СБУ и изменениях в составе Совета нацбезопасности, из которого вывели бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Совет национальной безопасности и обороны руководителя своего офиса Кирилла Буданова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Буданов возглавил офис президента 2 января. Эта должность оставалась вакантной с ноября, после отставки Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала в энергетической сфере.

Еще одним указом Зеленский вывел из состава СНБО  прежнего руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко, который теперь вместо Буданова возглавляет Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Малюк объявил об уходе с поста главы СБУ
Политика
Василий Малюк

Также произошли перестановки в Службе безопасности Украины. Сергея Андрущенко уволили с должности первого заместителя председателя ведомства и руководителя Антитеррористического центра при СБУ, вместо него назначили Александра Поклада, который до этого был просто заместителем.

Андрея Тупикова перевели с должности начальника департамента контрразведки СБУ на должность заместителя главы службы. Еще одним заместителем станет Денис Килимник. 

5 января временным исполняющим обязанности главы СБУ стал Евгений Хмара — начальник Центра специальных операций «А» ведомства. прежний руководитель службы Василий Малюк заявил, что остается в системе СБУ для реализации «спецопераций мирового уровня» против России.

Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Кирилл Буданов СНБО СБУ Украина
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
глава офиса президента Украины
4 января 1986 года
