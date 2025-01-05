The Times сообщила о планах Стармера убедить Трампа помогать Украине

Стармер намерен в первые недели после инаугурации Трампа полететь в Вашингтон, чтобы призвать избранного президента продолжать военную помощь Украине, пишет The Sunday Times. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в первые недели после его инаугурации, чтобы убедить того оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

В британском правительстве рассчитывают, что Стармер полетит в Вашингтон «в конце января, начале февраля», в течение пары недель после инаугурации Трампа, и настоятельно призовет избранного президента оказать военную поддержку Украине, несмотря на его обещание инициировать мирные переговоры, пишет издание.

Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно критиковал действующую администрацию США за высокие расходы на помощь Украине и заявлял о намерении завершить конфликт. Он также допускал сокращение поддержки Киева после вступления в должность.

Однако в конце декабря Financial Times сообщила со ссылкой на три источника, знакомые с ходом переговоров между Соединенными Штатами и их западными союзниками, что Трамп поменял позицию и намерен продолжить поставки оружия в Киев.

В начале ноября советники Трампа представили ему один из возможных сценариев завершения конфликта между Россией и Украиной. Один из его пунктов предусматривал, что Вашингтон продолжит снабжать Киев оружием, если тот начнет мирные переговоры. По данным FT, теперь Трамп намерен продолжать поставки оружия на Украину без условий.

Это позволит успокоить европейских союзников США, которые до и после его переизбрания выражали беспокойство по поводу своей способности полноценно поддерживать Украину как раньше, писало издание. Как сообщил Newsweek один из европейских чиновников, главы государств ЕС в последние недели много звонили Трампу и просили его сохранить поддержку Киева.

Инаугурация Трампа назначена на 20 января.

Россия осуждает поставки оружия Украине. В Кремле полагают, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Президент России Владимир Путин 19 декабря заявил о готовности к разговору и встрече с Трампом в любое время.