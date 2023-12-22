На Украине рассказали, как Россия сорвала закупку истребителей для ВСУ

Москва использовала документ о сделке для давления на власти третьей страны, которые в итоге отказали Киеву в продаже истребителей, сообщил глава «Украинской бронетехники». Россия не раз выступала против поставок ВСУ вооружений

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Россия сорвала закупку Украиной истребителей за границей. Об этом заявил глава компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас в интервью «Экономической правде».

По его словам, есть много примеров, когда российская сторона «мешала Киеву покупать оружие на мировом рынке».

«В одной стране, на другом конце планеты, мы нашли истребители и начали договариваться о покупке. Продавец был готов, Минобороны [Украины] подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этой сделке попало в руки российской стороне», — рассказал Бельбас.

Он заявил, что после этого представитель российского посольства начал «угрожать местным чиновникам», что Россия «прекратит какие-то проекты для этой страны». В результате сделка была сорвана, так как страна-поставщик отказалась от продажи самолетов, заключил гендиректор «Украинской бронетехники».

«Украинская бронетехника» специализируется на проектировании и производстве техники военного и гражданского назначения, в том числе бронеавтомобилей, минометов и автомобилей скорой помощи. NYT называла компанию самым крупным частным поставщиком оружия для нужд ВСУ.

Власти Украины неоднократно просили западные страны передать для ВСУ истребители, в том числе американские F-16, шведские Gripen, британские Eurofighter Typhoon и французские Rafale.

Еще в августе Дания и Нидерланды пообещали передать Украине реактивные истребители F-16, если украинские пилоты пройдут обучение, будет получено юридическое разрешение от США и если будет подготовлена инфраструктура для эксплуатации и обслуживания истребителей.

В «Коалицию F-16», задача которой — обучать украинских пилотов управлять этими истребителями, вошли 11 стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция.

Глава МИД России Мария Захарова предупредила, что истребители, которые страны НАТО поставят Киеву, станут законной целью для российских военнослужащих.

Россия осуждает помощь Украине со стороны других стран и настаивает, что цели военной операции все равно будут достигнуты, а накачка ВСУ оружием только усиливает страдания украинского народа.

Российский президент Владимир Путин заявлял на пленарном заседании ПМЭФ, что если Киеву поставят F-16, то они будут гореть, так же как и танки, и сомнений в этом нет. В ноябре министр обороны Сергей Шойгу спрогнозировал, что в случае получения Украиной F-16, они будут сбиты примерно за 20 дней.