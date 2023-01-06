Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
В конгрессе США впервые с Гражданской войны не выбрали спикера на 9 раз Политика, 02:28
Губернатор сообщил о гибели шести сахалинцев на спецоперации Политика, 02:18
США выступили против контактов турецких властей с Сирией Политика, 01:32
Байден заявил о «критической точке» конфликта на Украине Политика, 01:12
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Пентагон назвал БМП Bradley для Украины «убийцами танков» Политика, 00:29
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
AP узнали о крупнейшей военной помощи США Украине на почти $3 млрд Политика, 00:08
Зеленский отверг предложение Путина о прекращении огня на Рождество Политика, 00:02
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 05 янв, 23:47
Пригожин назвал число норвежцев, вступивших в ЧВК Вагнер Политика, 05 янв, 23:22
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 05 янв, 23:00
США и ФРГ согласились передать Украине БПМ и еще одну батарею Patriot Политика, 05 янв, 22:48
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 05 янв, 22:32
Выборы в США ,  
0 

В конгрессе США впервые с Гражданской войны не выбрали спикера на 9 раз

Палата представителей США впервые с Гражданской войны не выбрала спикера на девятый раз
Больше восьми голосований потребовалось в последний раз только в 1859 году — перед Гражданской войной, тогда спикера выбрали за 44 голосования. Госдеп увидел в ситуации риск для выполнения обязанностей конгресса по нацбезопасности
Кевин МакКарти
Кевин МакКарти (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Палата представителей США в десятый раз не смогла утвердить республиканца Кевина МакКарти на пост спикера, длительность процесса голосования превысила рекорд, поставленный в 1923 году.

В 1923 году конгрессмены на девятый раз все же избрали Фредерика Джиллета, до этого более одного голосования потребовалось только во времена Гражданской войны (1861-65 г.) в 1859 году — тогда потребовалось 44 голосования, чтобы утвердить кандидатуру Уильяма Пеннингтона. Рекордсменом в числе голосований за всю историю конгресса США стал Натаниэль Банки, члены палаты представителей согласились на его кандидатуру на должность спикера только с 133 раза.

Всего американский конгресс не смог выбрать спикера первым голосованием 15 раз, включая нынешний. При этом почти все эти случаи (13) произошли до Гражданской войны. На сайте конгресса указывается, что до конфликта Севера и Юга партийные разногласия были более туманны.

Кандидатуру МакКарти поддержали 200 конгрессменов, еще 20 республиканцев поддержали другого кандидата.

Предварительные результаты практически не изменились по сравнению со всеми тремя из первых трех голосований в среду и четверг: Маккарти набрал 200 голосов, 20 республиканцев проголосовали за другого кандидата и один проголосовал «присутствующий»

В Госдепартаменте предположили, что неудачные попытки выбрать спикера палаты могут усугубить опасения по способности конгрессменов выполнять свои обязанности, связанные с нацбезопасностью и внешней политикой. Отсутствие избранного спикера означает, что члены палаты представителей не могут принимать присягу, утверждать комитеты и, следовательно, участвовать во встречах по секретной или конфиденциальной информации с должностными лицами президентской администрации, указывает The Hill.

Читайте на РБК Pro
Отстань, это дорого: во сколько бизнесу обходится харассмент
Шесть книг, которые помогут воплотить мечту в реальность
Как изменится мир в 2023 году: большой обзор The Economist
Переезд в Черногорию: сложно ли россиянам обжиться в этой стране

«Ситуация, при которой конгресс не может функционировать, просто стыдная. Мы — величайшая страна в мире. Как это возможно?», — оценил происходящее президент Джо Байден после шестого голосования.

Поддержать МакКарти республиканцев призывал бывший американский президент Дональд Трамп. Он указал, что Республиканской партии удалось победить демократов на выборах в палату представиетелей во время последних промежуточных выборов. «Не превращайте большой триумф в гигантское и обидное поражение», — посоветовал Трамп.

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
палата представителей США США Конгресс США гражданская война
Материалы по теме
Главный обвинитель Трампа назвал выборную систему США опасной
Политика
Bloomberg увидел риск смещения конгресса США к республиканцам в 2030 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter