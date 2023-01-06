Палата представителей США впервые с Гражданской войны не выбрала спикера на девятый раз

В конгрессе США впервые с Гражданской войны не выбрали спикера на 9 раз

Больше восьми голосований потребовалось в последний раз только в 1859 году — перед Гражданской войной, тогда спикера выбрали за 44 голосования. Госдеп увидел в ситуации риск для выполнения обязанностей конгресса по нацбезопасности

Кевин МакКарти (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Палата представителей США в десятый раз не смогла утвердить республиканца Кевина МакКарти на пост спикера, длительность процесса голосования превысила рекорд, поставленный в 1923 году.

В 1923 году конгрессмены на девятый раз все же избрали Фредерика Джиллета, до этого более одного голосования потребовалось только во времена Гражданской войны (1861-65 г.) в 1859 году — тогда потребовалось 44 голосования, чтобы утвердить кандидатуру Уильяма Пеннингтона. Рекордсменом в числе голосований за всю историю конгресса США стал Натаниэль Банки, члены палаты представителей согласились на его кандидатуру на должность спикера только с 133 раза.

Всего американский конгресс не смог выбрать спикера первым голосованием 15 раз, включая нынешний. При этом почти все эти случаи (13) произошли до Гражданской войны. На сайте конгресса указывается, что до конфликта Севера и Юга партийные разногласия были более туманны.

Кандидатуру МакКарти поддержали 200 конгрессменов, еще 20 республиканцев поддержали другого кандидата.

Предварительные результаты практически не изменились по сравнению со всеми тремя из первых трех голосований в среду и четверг: Маккарти набрал 200 голосов, 20 республиканцев проголосовали за другого кандидата и один проголосовал «присутствующий»

В Госдепартаменте предположили, что неудачные попытки выбрать спикера палаты могут усугубить опасения по способности конгрессменов выполнять свои обязанности, связанные с нацбезопасностью и внешней политикой. Отсутствие избранного спикера означает, что члены палаты представителей не могут принимать присягу, утверждать комитеты и, следовательно, участвовать во встречах по секретной или конфиденциальной информации с должностными лицами президентской администрации, указывает The Hill.

«Ситуация, при которой конгресс не может функционировать, просто стыдная. Мы — величайшая страна в мире. Как это возможно?», — оценил происходящее президент Джо Байден после шестого голосования.

Поддержать МакКарти республиканцев призывал бывший американский президент Дональд Трамп. Он указал, что Республиканской партии удалось победить демократов на выборах в палату представиетелей во время последних промежуточных выборов. «Не превращайте большой триумф в гигантское и обидное поражение», — посоветовал Трамп.



