Bloomberg увидел риск смещения конгресса США к республиканцам в 2030 году

Изменение численности штатов США грозит усилением республиканцев в конгрессе, если нынешняя динамика сохранится. Демократические Калифорния и Нью-Йорк рискуют сократить число конгрессменов, Техас и Флорида — наоборот, увеличить

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Распределение мест в конгрессе США значительно сместится в сторону традиционно «красных» республиканских штатов к 2030 году, если сохранятся текущие демографические тренды. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на последние оценки численности населения штатов, сделанных правительством страны.

Миграция населения внутри США, на которую большое влияние оказала пандемия коронавируса, может иметь более длительные последствия для конгресса, чем кажется, отметило агентство. У этих трендов есть потенциал для неожиданного роста, указал глава Election Data Services Кимболл Брейс, эта фирма занимается политическим анализом переписи населения. Он вместе с тем призвал осторожно относиться к прогнозированию ситуации на основании этих данных.

Если пересчитать места в конгрессе по данным 2022 года, то число конгрессменов от Флориды выросло бы до 29 мест в палате представителей (сейчас 28), Аризона и Айдахо прибавили бы по месту (сейчас 1 и 9), а представителей от Техаса стало бы 39 (сейчас 38). Техас уже прибавил два места после пересчета мест на основании данных последней переписи в 2020 году.

Калифорния при этом потеряла бы одно место (сейчас 52). В 2022 году у нее уже забрали место для одного конгрессмена — впервые с 1849 года, когда она стала американским штатом. По одному месту утратят также Иллинойс (с 17 до 16), Миннесота (с 8 до 7) и Нью-Йорк (с 26 по 25).

Количество мест в конгрессе для каждого штата переоценивается каждые десять лет на основании обновленных результатов переписи. В палата представителей США 435 мест, если один штат получает место, другой его теряет.

В начале ноября в США прошли промежуточные выборы, в результате которых республиканцы заняли в палате представителей 218 мест, сформировав большинство, демократы сохранили контроль над сенатом.

Новое большинство в нижней палате конгресса США должно выбрать спикера вместе демократа Нэнси Пелоси. На голосовании 3 января республиканцы впервые за сто лет не смогли утвердить кандидатуру спикера с первого раза, конгрессмены голосовали трижды и в итоге перенесли процедуру на следующий день, 4 января.





