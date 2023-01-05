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Маккарти в 6 раз проиграл выборы в конгресс США несмотря на призыв Трампа
Лидер Республиканской партии Кевин Маккарти в шестой раз подряд проиграл голосование на пост спикера палаты представителей (нижней палаты конгресса США), даже несмотря на призыв бывшего президента Дональда Трампа голосовать за него, передает The New York Times.
По итогам шестого тура голосования Маккарти набрал 201 голос, для победы было необходимо получить 218 голосов. Его соперник — кандидат от демократов Хаким Джеффрис — набрал 212 голосов, еще 20 голосов получил республиканец Байрон Дональдс.
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