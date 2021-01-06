Трамп приказал отправить к Капитолию национальную гвардию
По приказу президента США Дональда Трампа к зданию Конгресса США, захваченному его сторонниками выдвигается нацгвардия, сообщила официальный представитель Белого дома Кейли Макинэни.
«По указанию президента Дональда Трампа Национальная гвардия выдвигается вместе с другими федеральными службами правопорядка. Мы повторяем призыв президента Трампа прекратить насилие и сохранять мир», — сообщила она.
Пентагон также сообщил, что все силы нацгвардии в округе Колумбия мобилизованы для подавления беспорядков, передает CNN со ссылкой на Джонатана Хоффмана, представителя Министерства обороны. Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам также объявил, что Национальная гвардия штата и 200 военнослужащих направляются в округ Колумбия, чтобы помочь полицейским в подавлении беспорядков.