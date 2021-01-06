Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 января
USD ЦБ: 73,88 (0) Инвестиции, 23:47
Курс евро на 1 января
EUR ЦБ: 90,79 (+0,11) Инвестиции, 23:47
Трамп приказал отправить к Капитолию национальную гвардию Политика, 23:54 Как выглядит парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж Общество, 23:52  На Капитолии началась стрельба после захвата здания конгресса Политика, 23:45 Мэр Вашингтона ввела в столице комендантский час Политика, 23:38 Как выглядит зал заседаний Конгресса, куда ворвались протестующие. Видео Политика, 23:35 Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное Политика, 23:25 Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам Политика, 23:13 Зал заседаний Конгресса закрыли от протестующих с помощью пианино. Фото Политика, 23:06 Протесты сторонников Трампа у здания Конгресса США. Видео Политика, 23:04 Вице-президента и спикера палаты представителей эвакуировали из Капитолия Политика, 23:02 Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Общество, 22:54 МКБ подтвердил участие в организации кредита на покупку 10% «Восток Ойл» Бизнес, 22:50 До и после: как изменились приципы потребления в моде 22:45 Сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США Политика, 22:31
Выборы президента США ,  
0 

Мэр Вашингтона ввела в столице комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести в столице США комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 четверг мск). Об этом сообщает NBC Washington.

Комендантский час вводится на фоне того, как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США. Протестующие, несогласные с результатами президентских выборов, сорвали заседание, на котором конгрессмены должны были утвердить итоги голосования.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
Политика
Фото:Win McNamee / Getty Images

Служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. На фотографиях, которые в своей трансляции публикует CNN, видно, что вооруженная охрана Капитолия готова начать стрельбу.

Трамп в своем обращении к сторонникам призвал их к мирному протесту. При этом, как передает CNN, одна из протестующих получила пулевое ранение. Ее эвакуировали из здания на носилках. Как сообщают CNN и NBC, на Капитолийском холме начали раздаваться звуки выстрелов.

США Дональд Трамп протесты
Материалы по теме
Как выглядит зал заседаний Конгресса, куда ворвались протестующие. Видео
Политика
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Главное
Политика
Трамп обратился к захватившим здание конгресса сторонникам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter