Мэр Вашингтона ввела в столице комендантский час

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести в столице США комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 четверг мск). Об этом сообщает NBC Washington.

Комендантский час вводится на фоне того, как сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США. Протестующие, несогласные с результатами президентских выборов, сорвали заседание, на котором конгрессмены должны были утвердить итоги голосования.

Служба безопасности эвакуировала вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ. На фотографиях, которые в своей трансляции публикует CNN, видно, что вооруженная охрана Капитолия готова начать стрельбу.

Трамп в своем обращении к сторонникам призвал их к мирному протесту. При этом, как передает CNN, одна из протестующих получила пулевое ранение. Ее эвакуировали из здания на носилках. Как сообщают CNN и NBC, на Капитолийском холме начали раздаваться звуки выстрелов.