СМИ сообщили о новом обстреле посольства США в Багдаде

Одна из ракет взорвалась в жилом доме напротив американской дипмиссии в центральной части столицы Ирака.

Фото: Karim Kadim / AP

Район, где находится американское посольство в Багдаде, второй вечер подряд подвергся обстрелу, сообщает телеканал Al Arabiya. По его данным, несколько ракет взорвались в «зеленой зоне» - укрепленном правительственном квартале в центре иракской столицы.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции, в районе американской дипмиссии разорвались по крайней мере три реактивных снаряда.

По данным Al Arabiya, одна из ракет упала на жилой дом, расположенный рядом с посольством. По словам источников телеканала, среди местных жителей есть пострадавшие. Раненые есть и в районе Джадирия, рядом с которым находится дорога, ведущая к дипмиссии.

Накануне реактивный снаряд взорвался на площади перед американским посольством. Еще несколько снарядов прилетели в район Джадирия, а также на военный аэродром Балад к северу от Багдада, который используется Пентагоном.

Обстрелы «зеленой зоны» происходят на фоне протестов в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада. Он погиб в результате ракетного обстрела, произведенного по приказу американского президента Дональда Трампа.