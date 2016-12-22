Президент Франции выступил с критикой переговоров по Сирии в Астане

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что формат переговоров по Сирии в Астане не отвечает требованиям мирного времени. По его словам, их можно рассматривать только как дополнение к работе ООН в Женеве

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / AP)

Переговорный процесс по урегулированию ситуации в Сирии, который проходит в рамках многосторонних встреч в Астане и в Сочи, был полезен, когда на территории страны шли военные действия, однако сейчас будет полезно сменить формат, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Ouest-France.

«Я считаю, что переговоры в Астане были полезны. Они позволили установить зоны деэскалации и демилитаризации», — сказал Макрон.

Однако в ближайшие недели вооруженный конфликт с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) будет закончен, и начнется политический процесс, в котором примут участие представители оппозиционных сил Сирии.

«Формат Астаны, на мой взгляд, не очень подходит для этого», — заявил Макрон, добавив, что если участники процесса будут «слишком снисходительны» к текущему политическому режиму, переговоры будут не сбалансированы и не приведут к миру.

Первые мирные переговоры в Астане состоялись 23–24 января 2017 года по инициативе России, Турции и Ирана, ставших гарантами заключенного в конце 2016 года перемирия между силами сирийской армии и умеренной вооруженной оппозиции. Помимо этих трех стран в переговорах принимают участие представители США и ООН, а также представители сирийского правительства и оппозиции.

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