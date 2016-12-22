Эрдоган заявил об усталости Турции от процесса вступления в ЕС

Турция устала от процесса вступления в ЕС, и она не может принять, что ее усилия блокируются. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции в Париже со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, передает Anadolu.



«Мы не можем бесконечно просить ЕС «пожалуйста, возьмите нас», — сказал Эрдоган.



В свою очередь, президент Макрон призвал сотрудничать с Турцией и вести открытый диалог о ее членстве в Европейском союзе. Франция верит, что будущее Анкары вместе с Европой, отметил французский президент. Он заверил Эрдогана, что Франция и Турция продолжат совместно бороться с терроризмом и террористическими группировками, с такими как «Исламское государство» (запрещена в России).



Эрдоган прибыл в Париж с визитом утром в пятницу, 5 января. Он провел закрытые переговоры с Макроном в Елисейском дворце. Оба лидера говорили об экономическом сотрудничестве стран, оборонной промышленности, о торговле, борьбе с терроризмом, а также обсуждали региональные вопросы и отношения между Турцией и Францией.

Турция заявила о желании войти в Европейский экономический союз в 1987 году, затем она попросила о членстве в ЕС в 1997 году, а переговоры начались в 2005 году. Чтобы стать членом Европейского союза, ей необходимо выполнить 35 условий ЕС, которые включают реформы и адаптацию страны под европейские стандарты. В конце декабря 2017 года министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что «не может представить Турцию и Украину в ближайшие годы» членами Европейского союза.

Отношения ЕС и Анкары пошли на спад после того, как в Турции была совершена попытка государственного переворота в июле 2016 года. Тогда в Европе выступили с критикой на реакцию турецких властей на попытку свергнуть власть в стране и на массовые аресты. Также в ЕС была приостановлена подготовка вступления Турции в Европейский союз.