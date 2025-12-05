 Перейти к основному контенту
Торговая война США⁠,
0

Делегация США отправится в Индию после визита Путина

Сюжет
Торговая война США
На следующей неделе делегация США собирается приехать в Индию для продолжения переговоров о торговом соглашении, пишут Bloomberg и Economic Times. 4 и 5 декабря проходит визит Путина в Индию
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Американская делегация планирует отправиться в Индию на следующей неделе, чтобы продолжить переговоры о торговой сделке между двумя странами, сообщают Economic Times и Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным Bloomberg, возглавит делегацию заместитель торгового представителя США Рик Свитцер.

Моди назвал важным событием встречу с Путиным
Политика
Владимир Путин и Нарендра Моди

США и Индия ведут переговоры о двустороннем торговом соглашении, которое направлено на увеличение товарооборота между странами до $500 млрд к 2030 году с нынешних $191 млрд. Economic Times пишет, что переговоры по соглашению о тарифах идут параллельно.

В конце августа Вашингтон ввел 25-процентные пошлины для Индии в дополнение к уже действующим тарифам такого же размера. Это стало ответом на продолжающиеся закупки Нью-Дели российской нефти.

В октябре Bloomberg писал, что США хотят включить закупки российской нефти в переговоры по поводу торгового соглашения. В том же месяце министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что Нью-Дели не станет заключать сделку «под дулом пистолета».

Правительство Индии опровергло сделку о лизинге атомной подлодки у России
Политика
атомная подводная лодка класса &laquo;Щука-Б&raquo;

На прошлой неделе заместитель индийского министра торговли Раджеш Агравал выразил оптимизм, что стороны смогут «найти какое-то решение в этом календарном году», передает Bloomberg. Economic Times отмечает, что Агравал возглавляет переговорную команду Индии. «Осталось обсудить не так уж много вопросов. Есть очень мало вопросов, по которым необходимо принять политические решения», — приводит его слова издание.

4 декабря в Индию с двухдневным визитом по приглашению индийского премьер-министра Нарендры Моди приехал президент России Владимир Путин. В тот же день состоялась их неформальная встреча. 5 декабря пройдет основная часть переговоров. В Кремле говорили, что запланировано подписание «важного пакета документов». По данным источников Bloomberg, Индия планирует начать обсуждение закупок российских истребителей и систем противоракетной обороны.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Индия торговое соглашение США Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
