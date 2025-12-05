В Нью-Дели начались переговоры Путина и Моди
В Нью-Дели начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Встреча посвящена обсуждению широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшему укреплению российско-индийских отношений.
В состав российской делегации вошли министры обороны Андрей Белоусов, сельского хозяйства Оксана Лут, здравоохранения Михаил Мурашко, транспорта Андрей Никитин, экономического развития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов и внутренних дел Владимир Колокольцев. Также в делегации глава Центробанка Эльвира Набиуллина, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко и посол России в Индии, об этом ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Также в планах Путина выступление на пленарном заседании Российско-индийского форума, участие в церемонии запуска телеканала RT India и встреча с президентом Индии Драупади Мурму.
Президент России прибыл в Индию накануне, 4 декабря. В тот же день в резиденции премьера прошли неформальный переговоры Путина и Моди. Церемония официальной встречи Путина состоялась сегодня на площади перед президентским дворцом в Нью-Дели. Затем президент посетил мемориал Махатмы Ганди — лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение.
В преддверии визита Кремль заявил о намерении защищать российско-индийские отношения от стороннего вмешательства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией, не позволяя никому вмешиваться в этот процесс.
