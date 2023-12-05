Госдума прекратила полномочия самого богатого депутата

По итогам 2021 года Блоцкий стал самым богатым депутатом с доходом 3,52 млрд руб. Начиная с 2022-го декларации публиковать перестали. Сложить полномочия депутата Блоцкий решил по собственному желанию

Владимир Блоцкий (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий депутата Владимира Блоцкого (КПРФ) на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Блоцкого Владимира Николаевича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией «Коммунистическая партия Российской федерации», — говорится в проекте постановления нижней палаты.

О том, что Блоцкий решил досрочно сложить депутатские полномочия, стало известно 29 ноября. Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин говорил, что Блоцкий «продолжит работать с партией и фракцией». «Решение о замещении вакантного мандата президиум ЦК КПРФ примет в сроки, установленные действующим законодательством, — в первой половине декабря», — уточнял Афонин.

Блоцкий — депутат Госдумы VII и VIII созывов от КПРФ. До лишения полномочий он занимал пост зампредседателя Госдумы по аграрным вопросам. Находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

В апреле 2022 года РБК сообщал, что по итогам 2021-го Блоцкий задекларировал доходы в размере 3,52 млрд руб., став самым богатым депутатом Госдумы. Также в 2021 году Блоцкий занял 46-е место в рейтинге Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих». Депутат являлся исполнительным директором Ассоциации отечественных рыбопромышленников, в 2000-е возглавлял ООО «Управляющая компания «Флотокеанпродукт», которая занимается оптовой и розничной торговлей пищевыми продуктами, в том числе рыбой и морепродуктами.

В январе этого года в Госдуме поддержали поправку, позволяющую не публиковать в Сети декларации депутатов и сенаторов. В нижней палате объяснили это необходимостью защитить их персональные данные, а также оттоком региональных и муниципальных депутатов, не желающих «возиться» с их оформлением.