 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Ведомости» узнали о плане лишить двух депутатов Думы мандатов за прогулы

«Ведомости»: двух депутатов Думы от ЛДПР могут лишить мандатов за прогулы
Депутаты от ЛДПР Напсо и Пайкин с весны не голосовали на пленарных заседаниях Думы. Ранее за прогулы своих мест лишились еще два парламентария — из них один был осужден и находится в розыске. Еще один решил сам сложить полномочия
Юрий Напсо
Юрий Напсо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Госдуме обсуждают вопрос о лишении мандатов двух депутатов от ЛДПР — Бориса Пайкина и Юрия Напсо, которых давно не замечали на мероприятиях нижней палаты парламента, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в ней.

Напсо является депутатом с 2007 года, Пайкин — с 2017-го.

Газета со ссылкой на данные базы анализа результатов голосований на пленарных заседаниях Думы отмечает, что Напсо не голосовал на них с 11 апреля по 1 ноября. В этот день прошло голосование насчет лишения мандатов еще двух депутатов — члена фракции ЛДПР Василия Власова и представляющего «Справедливую Россию — За правду» Вадима Белоусова.

Относительно Пайкина, как пишет газета, база не показывает данных о его участии в голосованиях в осеннюю сессию. Результаты по его голосованиям есть только до 6 апреля.

«Пока тема [с Напсо и Пайкиным] ушла из повестки, но, возможно, она вновь возникнет позже», — сказал один из собеседников «Ведомостей». По его словам, оба депутата формально долго были на больничном, но это не исключает, что их лишат мандатов в будущем.

Депутаты и сенаторы могут быть лишены мандатов досрочно, если они не исполняют обязанности в течение 30 и более календарных дней.

Кого Госдума лишала депутатской неприкосновенности и мандата. Фотогалерея
Фотогалерея 
В конце ноября сложить депутатские полномочия решил самый богатый депутат Думы Владимир Блоцкий (КПРФ). Проект соответствующего постановления есть в законотворческой базе нижней палаты парламента.

Программа развития РБК Pro Управление вниманием и временем: как повысить эффективность

«Ведомости» пишут со ссылкой на источники, что парламентарий сам принял решение отказаться от мандата, он намерен заняться аграрным бизнесом. Первый заместитель председателя ЦК компартии Юрий Афонин сообщил газете, что инициатива по сложению полномочий Блоцким согласована с ЦК.

Власова и Белоусова лишили депутатских мандатов за длительное отсутствие на заседаниях Госдумы и комитетов. Власов, как сообщил источник «Интерфакса», не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой является, более 40 дней. Сам депутат утверждал, что участвовал в них дистанционно.

Белоусов находится в розыске. В прошлом году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд руб. и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. Депутат с обвинениями не согласился, его защита не смогла оспорить решение. При этом он продолжал сохранять свой мандат.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Госдума лишение мандатов ЛДПР
Материалы по теме
ЛДПР передала мандат исключенного Власова экс-депутату Кулиевой
Политика
В Петербурге уехавшего депутата лишили мандата за прогулы заседаний
Политика
Комиссия Госдумы нашла основания для лишения депутата Власова мандата
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 29 ноя, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 29 ноя, 18:05
Росстат изменит методику отслеживание числа пенсионеров и их дохода Экономика, 07:43
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 07:39
ЦБ продаст больше юаней в отсутствие лимита по зеркалированию сделок ФНБ Экономика, 07:30
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:26
Минобороны сообщило об уничтожении дрона в Белгородской области Политика, 07:13
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 07:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:07
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Сенаторы предложили резко поднять штрафы в сфере безопасности переводов Финансы, 07:00
Роскомнадзор выписал первый штраф за нарушение маркировки рекламы Технологии и медиа, 07:00
Дай Богл. Как уволенный менеджер основал инвестфонд с $7 трлн активов Pro, 07:00
Двух жителей ДНР предостерегли от сотрудничества с разведкой Украины Политика, 06:51
Подводные камни при работе с самозанятыми РБК и Сбер, 06:50
«Ведомости» узнали о плане лишить двух депутатов Думы мандатов за прогулы Политика, 06:35
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 06:22