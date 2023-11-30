«Ведомости» узнали о плане лишить двух депутатов Думы мандатов за прогулы

Депутаты от ЛДПР Напсо и Пайкин с весны не голосовали на пленарных заседаниях Думы. Ранее за прогулы своих мест лишились еще два парламентария — из них один был осужден и находится в розыске. Еще один решил сам сложить полномочия

Юрий Напсо (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В Госдуме обсуждают вопрос о лишении мандатов двух депутатов от ЛДПР — Бориса Пайкина и Юрия Напсо, которых давно не замечали на мероприятиях нижней палаты парламента, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника в ней.

Напсо является депутатом с 2007 года, Пайкин — с 2017-го.

Газета со ссылкой на данные базы анализа результатов голосований на пленарных заседаниях Думы отмечает, что Напсо не голосовал на них с 11 апреля по 1 ноября. В этот день прошло голосование насчет лишения мандатов еще двух депутатов — члена фракции ЛДПР Василия Власова и представляющего «Справедливую Россию — За правду» Вадима Белоусова.

Относительно Пайкина, как пишет газета, база не показывает данных о его участии в голосованиях в осеннюю сессию. Результаты по его голосованиям есть только до 6 апреля.

«Пока тема [с Напсо и Пайкиным] ушла из повестки, но, возможно, она вновь возникнет позже», — сказал один из собеседников «Ведомостей». По его словам, оба депутата формально долго были на больничном, но это не исключает, что их лишат мандатов в будущем.

Депутаты и сенаторы могут быть лишены мандатов досрочно, если они не исполняют обязанности в течение 30 и более календарных дней.

В конце ноября сложить депутатские полномочия решил самый богатый депутат Думы Владимир Блоцкий (КПРФ). Проект соответствующего постановления есть в законотворческой базе нижней палаты парламента.

«Ведомости» пишут со ссылкой на источники, что парламентарий сам принял решение отказаться от мандата, он намерен заняться аграрным бизнесом. Первый заместитель председателя ЦК компартии Юрий Афонин сообщил газете, что инициатива по сложению полномочий Блоцким согласована с ЦК.

Власова и Белоусова лишили депутатских мандатов за длительное отсутствие на заседаниях Госдумы и комитетов. Власов, как сообщил источник «Интерфакса», не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой является, более 40 дней. Сам депутат утверждал, что участвовал в них дистанционно.

Белоусов находится в розыске. В прошлом году суд признал его виновным в получении взятки на сумму свыше 3 млрд руб. и приговорил к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб. Депутат с обвинениями не согласился, его защита не смогла оспорить решение. При этом он продолжал сохранять свой мандат.