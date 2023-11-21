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Военная операция на Украине ,  
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На Сахалине военного осудили на три года за отказ ехать на спецоперацию

На Сахалине военного осудили почти на три года за отказ ехать на спецоперацию
Сюжет
Военная операция на Украине

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима военнослужащего, который дважды отказался уезжать в зону спецоперации на Украине, передает АСТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Военнослужащий должен был убыть в зону спецоперации 27 июля, однако за два дня до отъезда мужчина отказался исполнять приказ. В день убытия он не явился в воинскую часть, а 28 июля повторно отказался исполнять приказ в присутствии сослуживцев, сообщили в пресс-службе.

«Ища таким способом поддержки своих противоправных действий, осужденный, <...> способствовал совершению аналогичных действий другими военнослужащими, которые ранее не решались на это», — заявили в суде. Это «негативно отразилось на состоянии воинской дисциплины в части и усложнило выполнение поставленных перед ее командованием боевых задач», добавили в пресс-службе.

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Впоследствии против мужчины завели дело по ч. 2.1 ст. 332 УК (неисполнение приказа в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях). Максимальное наказание по этой части статьи — три года лишения свободы.

В суде уточнили, что приговор военному еще не вступил в силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Теги
уголовное дело Сахалин военнослужащий Военная операция на Украине
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