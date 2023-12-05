Нигер отказался от военных соглашений с ЕС после визита делегации России

ЕС оказывал поддержку полиции и армии Нигера, но захватившие власть в стране военные отменили эти соглашения. Это произошло спустя день после приезда в республику замминистра обороны России Евкурова

Ниамей, Нигер (Фото: Zheng Yangzi / XinHua / Global Look Press)

Нигерийские военные, захватившие власть в стране, отказались от двух ключевых оборонных соглашений с Евросоюзом. Об этом объявил нигерский МИД, передает ActuNiger.

В меморандуме от 4 декабря сказано об отзыве «привилегий и иммунитетов, предоставленных» в рамках Миссии военного партнерства ЕС в Нигере (EUMPM), и отсутствии «юридических обязательств», связанных с этим соглашением. Кроме того, денонсировано соглашение о Миссии ЕС по наращиванию потенциала (EUCAP Sahel Niger), которую сформировали в 2012 году для укрепления сектора внутренней безопасности Нигера.

Миссия военного партнерства занималась повышением военного потенциала Вооруженных сил Нигера для борьбы армии с террористическими организациями. EUCAP Sahel Niger обучала полицию, жандармерию и нацгвардию Нигера, оказывала помощь судебным структурам и соблюдению прав человека.

За день до публикации меморандума в Нигер приехал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Он встретился с главой оборонного ведомства страны Салифой Моди и лидером хунты генералом Абдурахманом Чиани.

Это первый визит российской делегации на министерском уровне в Нигер с момента создания летом Национального совета Нигера по защите родины (CNSP), свергнувшего в июле президента Мохамеда Базума, отмечало ActuNiger. По сведениям издания, на переговорах было запланировано обсуждение путей укрепления двустороннего сотрудничества в нескольких областях.

В конце ноября нигерийская хунта отменила закон по борьбе с нелегальной миграцией, предусматривавший уголовную ответственность за перевозку мигрантов через территорию страны. Он был введен в 2015 году при поддержке Евросоюза, чтобы сократить поток нелегальной миграции.

«Существует огромный риск, что это приведет к новым смертям в пустыне, и это самое тревожное. Но это также, вероятно, будет означать, что больше людей будут прибывать, например, в Ливию, а затем, возможно, также попытаются пересечь Средиземное море, чтобы попасть в ЕС», — указала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, передавала Би-би-си.