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Как «мартята» и «сентябрята» из России меняют бизнес Армении

Релоканты в Армении рассказали о росте цен на услуги и проживание

Как «мартята» и «сентябрята» из России меняют бизнес Армении
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В 2022 году в Армению переехали жить 100 тыс. россиян, говорил министр экономики страны Ваган Керобян. А Армения обогнала Грузию и Казахстан по росту переводов денег из России — в октябре 2023 года туда перевели 32 млрд руб. Большая часть из переехавших — это релоканты, которых в Армении делят на «мартят», «сентябрят» и «вневременных».

Что пытаются сделать «новые армяне» в Ереване, как открывают новые салоны, IT-компании, сервисы доставки и кафе и как это отразилось на ценах на услуги в Армении — в репортаже телеканала РБК.

Армения обогнала Казахстан и Грузию по росту переводов из России
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Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Теги
Армения релокация россияне
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