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Военная операция на Украине ,  
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Над Крымом сбили три украинских беспилотника

Минобороны: над Крымом сбили три украинских беспилотника самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Крымом сбили три украинских беспилотника, сообщило Минобороны. До этого ведомство заявило об уничтожении четырех безэкипажных катеров, следовавших к полуострову. В Севастополе прекратил движение морской пассажирский транспорт
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Около 7:30 мск над территорией Крыма были сбиты три украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны.

Дроны уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, уточняет ведомство.

Власти Севастополя ранее объявили об остановке движения морского пассажирского транспорта.

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Запуск ракеты &laquo;Нептун&raquo;

В ночь на 22 ноября Минобороны сообщило, что в западной акватории Черного моря были уничтожены четыре безэкипажных катера, которые, по данным ведомства, следовали в направлении Крыма.

Ведомство регулярно отчитывается об уничтожении беспилотных летательных аппаратов либо безэкипажных катеров в районе Крыма. 17 ноября авиация Черноморского флота обнаружила в море семь безэкипажных катеров и один катер Willard — с десантной группой ВСУ, они были уничтожены.

В Крыму действуют бессрочный уровень террористической угрозы, а также средний уровень реагирования.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Крым Минобороны беспилотники
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