Немецкий бизнес предложил план восстановления востока Украины

Немецкий Восточный комитет экономики перечислил меры, способные помочь стабилизировать ситуацию на востоке Украины. В их числе организация сбора средств для региона и создание специальной экономической зоны

Фото: Amélie Losier / OstAusschuss / Facebook

В преддверии саммита «нормандкой четверки» 9 декабря Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV) выступил с инициативой создать Пакт роста и стабильности для восточной Украины. Как отмечается в заявлении комитета (есть в распоряжении РБК), этот план призван помочь восстановлению региона и будет включать в себя восемь инициатив.

Восточный комитет немецкой экономики — лоббистская организация. Она представляет интересы 350 немецких компаний и ассоциаций на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.

OAOEV предлагают провести международную конференцию, посвященную сбору средств на восстановление восточной Украины. Как отмечает комитет, в организации мероприятия должны принять участие ОЭСР, а также европейские государства, в частности Германия и Франция. Конференция может состояться в 2020 году и собрать не менее €3 млрд. «Эти деньги будут потрачены исключительно на помощь тем, кто пострадал в ходе военных действий [...]», — говорится в документе.

«Средства должны будут поступить из государственных источников или от крупных частных спонсоров», — сказал РБК глава пресс-службы Восточного комитета германской экономики Андреас Метц. По его словам, подобные конференции проводились, в частности, для помощи при восстановлении Афганистана.

Еще одно предложение — создать Фонд поддержки восточной Украины. Как отмечают в OAOEV, он может быть создан под эгидой Европейского фонда реконструкции и развития или другого международного института. В его обязанности войдет управление собранными средствами для помощи востоку Украины. Значительная доля этих денег пойдет на финансирование новых инфраструктурных объектов и восстановление существующих, чтобы создать условия для прихода в регион частных инвесторов. Часть собранных средств должна быть предоставлена инвесторам на льготных условиях в форме кредитов. «Частные средства придут в регион, только если инвесторы убедятся в безопасности обстановки и возможности заработать», — пояснил Метц.