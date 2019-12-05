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Немецкий бизнес предложил план восстановления востока Украины
Немецкий Восточный комитет экономики перечислил меры, способные помочь стабилизировать ситуацию на востоке Украины. В их числе организация сбора средств для региона и создание специальной экономической зоны
Фото: Amélie Losier / OstAusschuss / Facebook

В преддверии саммита «нормандкой четверки» 9 декабря Восточный комитет немецкой экономики (OAOEV) выступил с инициативой создать Пакт роста и стабильности для восточной Украины. Как отмечается в заявлении комитета (есть в распоряжении РБК), этот план призван помочь восстановлению региона и будет включать в себя восемь инициатив.

Восточный комитет немецкой экономики — лоббистская организация. Она представляет интересы 350 немецких компаний и ассоциаций на рынках России, Белоруссии, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.

OAOEV предлагают провести международную конференцию, посвященную сбору средств на восстановление восточной Украины. Как отмечает комитет, в организации мероприятия должны принять участие ОЭСР, а также европейские государства, в частности Германия и Франция. Конференция может состояться в 2020 году и собрать не менее €3 млрд. «Эти деньги будут потрачены исключительно на помощь тем, кто пострадал в ходе военных действий [...]», — говорится в документе.

«Средства должны будут поступить из государственных источников или от крупных частных спонсоров», — сказал РБК глава пресс-службы Восточного комитета германской экономики Андреас Метц. По его словам, подобные конференции проводились, в частности, для помощи при восстановлении Афганистана.

Еще одно предложение — создать Фонд поддержки восточной Украины. Как отмечают в OAOEV, он может быть создан под эгидой Европейского фонда реконструкции и развития или другого международного института. В его обязанности войдет управление собранными средствами для помощи востоку Украины. Значительная доля этих денег пойдет на финансирование новых инфраструктурных объектов и восстановление существующих, чтобы создать условия для прихода в регион частных инвесторов. Часть собранных средств должна быть предоставлена инвесторам на льготных условиях в форме кредитов. «Частные средства придут в регион, только если инвесторы убедятся в безопасности обстановки и возможности заработать», — пояснил Метц.

В пострадавших от войны регионах должен быть создан специальный нормативный режим, чтобы привлечь инвесторов, рекомендуют специалисты комитета. Речь идет о льготных условиях кредитования, пониженных налогах и ставок роялти, обеспечить эти особые условия можно, создав на востоке (как на территориях, подконтрольных, так и неподконтрольных республиканским властям) единую специальную экономическую зону. Еще одно предложение — восстановить связь сейчас не подконтрольных Киеву районов Донбасса в торговых цепочках как на уровне страны, так и в международных системах.

Предложенные инициативы могут начать воплощаться, если саммит «нормандской четверки» в Париже 9 декабря пройдет успешно, указано в заявлении комитета. Восстановление востока Украины должно стать общеевропейской задачей, чтобы продемонстрировать жителям региона возможность мирного будущего, считает председатель этого органа Оливер Хермес.

Из-за конфликта валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013–2016 годах в среднем на 43% по отношению к ВРП при сценарии без войны, а Луганской — на 52%. Такие результаты приведены в докладе экономистов Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлии Блущ и Марики Валенте.

Пока между контролируемыми и неконтролируемыми районами Донбасса действует режим товарной блокады, введенной по инициативе Киева. Восстановление регионов власти ведут по отдельности — Украина реализует свой план восстановления Донбасса, самопровозглашенные ДНР и ЛНР — собственные инициативы. В октябре в ДНР состоялся инвестиционный форум, который посетили 250 делегатов из 17 государств, включая Россию, Абхазию, Южную Осетию и самопровозглашенную ЛНР. В мероприятии также участвовали представители бизнеса из США, Франции, Великобритании, Турции, Сирии и других стран. В качестве главных трудностей инвесторы называли гарантии безопасности для бизнеса.

Инициатива OAOEV является полезной как минимум потому, что она создает позитивные ориентиры для востока Украины, сказал РБК украинский политолог Руслан Бортник. «Фактически бизнес прямо говорит, что ситуация не является безнадежной и что, если между собой договорятся политики и военные, материальные возможности для улучшения ситуации имеются», — пояснил он. В то же время говорить о реализации предложений о восстановлении Донбасса на практике пока рано, считает Бортник. «В прошлом году правительство Украины создало фонд для восстановления Донбасса, который планировалось наполнять в том числе за счет средств иностранных инвесторов. Но пока этот фонд работает в холостом режиме», — отметил он. Бортник уточнил, что стоимость восстановления инфраструктуры в регионе оценивается в сумму от $4 до $20 млрд.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Донбасс, Украина, восток Украины, Владимир Путин, Владимир Зеленский ..., встреча «нормандской четверки»
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