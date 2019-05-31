Немецкие экономисты оценили потери экономики Донбасса из-за войны

Эксперты впервые подсчитали, на сколько упал валовой региональный продукт Донбасса в результате войны. Экономика Донецкой области сократилась на 43%, Луганской — на 52%, оценили в Немецком институте экономических исследований

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013–2016 годах в среднем на 43% по отношению к траектории ВРП в сценарии без войны, а Луганской области — на 52%, вследствие войны в Донбассе, подсчитали экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте (.pdf). По их собственным утверждениям, это первая известная попытка «эмпирически оценить экономический эффект» конфликта в Донбассе.

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на $4630. Для Луганского — на $3326.

Донбасс до войны представлял особую экономическую значимость для Украины, отмечают исследователи. До 2014 года на его долю приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Украинские власти по-разному оценивали потери для ВВП страны в результате фактического отсоединения региона: