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Немецкие экономисты оценили потери экономики Донбасса из-за войны
Эксперты впервые подсчитали, на сколько упал валовой региональный продукт Донбасса в результате войны. Экономика Донецкой области сократилась на 43%, Луганской — на 52%, оценили в Немецком институте экономических исследований
Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013–2016 годах в среднем на 43% по отношению к траектории ВРП в сценарии без войны, а Луганской области — на 52%, вследствие войны в Донбассе, подсчитали экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте (.pdf). По их собственным утверждениям, это первая известная попытка «эмпирически оценить экономический эффект» конфликта в Донбассе.

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на $4630. Для Луганского — на $3326.

Донбасс до войны представлял особую экономическую значимость для Украины, отмечают исследователи. До 2014 года на его долю приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Украинские власти по-разному оценивали потери для ВВП страны в результате фактического отсоединения региона:

  • «Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП», — говорил в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко.
  • В середине 2017 года замминистра обороны Украины Иван Руснак сказал, что только прямые убытки страны от конфликта в Донбассе составили $50 млрд.
  • В 2014–2015 годах ВВП Украины упал почти на 16% в основном из-за потери Крыма и Донбасса.

Модель расчета потерь

Авторы исследования DIW Berlin построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса в реальности. Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением России).

Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина лишилась в среднем 15,1% подушевого ВВП в военный период (2013–2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.

Эффект для Донбасса

Экономисты также провели региональный анализ, который подтвердил «разрушительные» последствия войны для экономик Донецкой и Луганской областей. Этот анализ проводился по тому же принципу — сравнение ВРП этих регионов в сценарии, как если бы войны не было, и их фактического ВРП в реальности.

Война началась в 2014 году, но исследователи применили свой анализ начиная с 2013 года, поскольку именно тогда начались радикальные протесты — Евромайдан и период политической нестабильности.

Авторы указывают, что оценка потерь ВВП (ВРП) — это только часть общей картины, полноценный анализ должен включать также «эффекты на человеческий капитал, социальные и психологические эффекты, а также миграционную динамику». «Более того, поскольку конфликт продолжается, нужно продолжать исследование по мере поступления новых данных», — указали они.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Донбасс, Луганск, Донецк, Украина, экономисты
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