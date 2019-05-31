Немецкие экономисты оценили потери экономики Донбасса из-за войны

Валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013–2016 годах в среднем на 43% по отношению к траектории ВРП в сценарии без войны, а Луганской области — на 52%, вследствие войны в Донбассе, подсчитали экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте (.pdf). По их собственным утверждениям, это первая известная попытка «эмпирически оценить экономический эффект» конфликта в Донбассе.
Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на $4630. Для Луганского — на $3326.
Донбасс до войны представлял особую экономическую значимость для Украины, отмечают исследователи. До 2014 года на его долю приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.
Украинские власти по-разному оценивали потери для ВВП страны в результате фактического отсоединения региона:
- «Из-за оккупации части Донбасса мы недосчитались 15% ВВП», — говорил в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко.
- В середине 2017 года замминистра обороны Украины Иван Руснак сказал, что только прямые убытки страны от конфликта в Донбассе составили $50 млрд.
- В 2014–2015 годах ВВП Украины упал почти на 16% в основном из-за потери Крыма и Донбасса.