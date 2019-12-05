Медведев рассказал об ожиданиях от Зеленского

Медведев рассказал об ожиданиях от Зеленского

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал об ожиданиях от президента Украины Владимира Зеленского.

«Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает весьма высокой поддержкой», — сказал он во время интервью журналистам российских телеканалов.

Главное, чтобы у Зеленского хватило силы духа и мужества противостоять «ряду деструктивных тенденций», сформировавшихся на Украине, добавил Медведев.

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