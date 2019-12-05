Политика , 05 дек, 12:44
0
Медведев рассказал об ожиданиях от Зеленского
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал об ожиданиях от президента Украины Владимира Зеленского.
«Сейчас нет смысла какие-то характеристики давать поскольку это человек, который избран народом Украины, обладает весьма высокой поддержкой», — сказал он во время интервью журналистам российских телеканалов.
Главное, чтобы у Зеленского хватило силы духа и мужества противостоять «ряду деструктивных тенденций», сформировавшихся на Украине, добавил Медведев.
Материал дополняется.
Подпишитесь на рассылку РБК. Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.