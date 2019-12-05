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Главу «Нафтогаза» допросили по делу помощников адвоката Трампа
Андрей Коболев (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Федеральные прокуроры США допросили главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в рамках расследования деловых отношений личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом сообщает AP со ссылкой на адвоката Ланни Бройера, представляющего интересы председателя правления украинской компании.

По словам защитника, представители американского Минюста запросили встречу с Коболевым. «Он согласился и добровольно поговорил с государственными прокурорами», — отметил он.

В то же время Бройер отказался сообщить, когда и где проходила эта встреча. Источник агентства, знакомый с деталями допроса, заявил, что Коболев встречался с прокурорами в Лондоне.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Андрей Коболев, «Нафтогаз», Рудольф Джулиани
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