Политика , 05 дек, 10:40
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Главу «Нафтогаза» допросили по делу помощников адвоката Трампа
Андрей Коболев
Федеральные прокуроры США допросили главу «Нафтогаза» Андрея Коболева в рамках расследования деловых отношений личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Об этом сообщает AP со ссылкой на адвоката Ланни Бройера, представляющего интересы председателя правления украинской компании.
По словам защитника, представители американского Минюста запросили встречу с Коболевым. «Он согласился и добровольно поговорил с государственными прокурорами», — отметил он.
В то же время Бройер отказался сообщить, когда и где проходила эта встреча. Источник агентства, знакомый с деталями допроса, заявил, что Коболев встречался с прокурорами в Лондоне.
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