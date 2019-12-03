Белый дом назвал бездоказательными обвинения демократов по импичменту

Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, передает Reuters.

«По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель [комитета по разведке Адам] Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа», — заявила Гришэм. По ее словам, представленный доклад отражает лишь «разочарование» демократов.

Ранее комитет по разведке палаты представителей американского конгресса опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу. 300-страничный документ основан по свидетельских показаниях, данных в ходе слушаний. По мнению авторов доклада, Трамп хотел вынудить президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена — одного из главных его соперников на грядущих выборах лидера США 2020 года. До этого свой доклад в защиту Трампа представили республиканцы, которые сочли предъявленные президенту обвинения бездоказательными.