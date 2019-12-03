Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 64,14 (-0,27) Quote, 12:37
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 71,06 (+0,09) Quote, 12:37
Греф попросил дать крупнейшим банкам право на выдачу электронных подписей Финансы, 23:49 Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса Политика, 23:31 Министр поручил уточнить число жильцов обрушившегося под Белгородом дома Общество, 23:25 Как наслаждаться отдыхом без чувства вины РБК и Renault, 23:22 Белый дом назвал бездоказательными обвинения демократов по импичменту Политика, 23:19 Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Политика, 23:16 Число пострадавших из-за взрыва газа в доме под Белгородом увеличилось Общество, 22:53 Трамп перенес место проведения саммита G7 из гольф-клуба в резиденцию Политика, 22:48 Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 22:39 В МЧС назвали причину обрушения стены дома в Белгородской области Общество, 22:39 Арестованный в США за попытку обойти санкции россиянин не признал вину Политика, 22:36 Комитет конгресса обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США Политика, 22:28 В Госдепе заявили о замедлении США строительства «Северного потока-2» Политика, 22:18 В МИД заявили об отсутствии дискуссий о расширении «нормандского формата» Политика, 22:14
Политика ,  
0 
Белый дом назвал бездоказательными обвинения демократов по импичменту

Доклад Демократической партии в рамках процедуры импичмента не содержит никаких доказательств виновности президента США Дональда Трампа, заявила официальный представитель Белого дома Стефани Гришэм, передает Reuters.

«По итогам одностороннего фиктивного процесса председатель [комитета по разведке Адам] Шифф и демократы не смогли представить никаких доказательств нарушений со стороны президента Трампа», — заявила Гришэм. По ее словам, представленный доклад отражает лишь «разочарование» демократов.

Политика
Комитет конгресса обвинил Трампа в подрыве национальной безопасности США

Ранее комитет по разведке палаты представителей американского конгресса опубликовал окончательную версию доклада в рамках процедуры импичмента Трампу. 300-страничный документ основан по свидетельских показаниях, данных в ходе слушаний. По мнению авторов доклада, Трамп хотел вынудить президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена — одного из главных его соперников на грядущих выборах лидера США 2020 года. До этого свой доклад в защиту Трампа представили республиканцы, которые сочли предъявленные президенту обвинения бездоказательными.

Теги: Белый дом, импичмент
Материалы по теме
Трамп поблагодарил Зеленского за «закрытие» дела об импичменте
Политика
В США выпустили 123-страничный доклад в защиту Трампа по импичменту
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter