Захарова поспорила с представителем Пашиняна из-за слов помощника Путина

Заявления Армана Егояна касались несостоявшегося саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге, где должны были избрать нового генсека организации. Ранее смена генсека ОДКБ стала поводом для недопонимания между Ереваном и Минском

Мария Захарова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления о саммите ОДКБ Армана Егояна, пресс-секретаря и.о. премьера Армении Никола Пашиняна, вызывающими беспокойство. Об этом Захарова заявила армянскому новостному порталу Tert.am.

Речь идет о заявлениях Егояна по поводу слов помощника президента России Юрия Ушакова, который сообщил накануне, что саммит ОДКБ 6 декабря в Санкт-Петербурге отложен по просьбе армянской стороны. ​

Егоян опроверг слова Ушакова. «Армения не выступала с предложением об отмене саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге. Все было так, как об этом заявил 2 декабря журналистам и.о. премьер-министра Никол Пашинян», — приводил слова Егояна армянский портал 24News. 2 декабря Пашинян рассказал, что президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы предложил перенести саммит ОДКБ, пока не будет достигнут консенсус в вопросе избрания нового генсека ОДКБ.

«Слова помощника президента России Ушакова не нуждаются в подтверждении, а заявления пресс-секретаря и.о. премьер-министра Армении вызывают беспокойство как по форме, так и по содержанию», — сказала Захарова на просьбу портала Tert.am прокомментировать заявления Егояна.

В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, до сих пор не решен вопрос назначения нового генсека организации. Прежний генсек — представитель Армении Юрий Хачатуров досрочно покинул пост, поскольку ранее в республике против него было инициировано расследование по обвинению в свержении конституционного строя. На прошлом саммите ОДКБ 8 ноября страны-участницы не смогли избрать нового генсека.

Армения настаивает на своем кандидате, поскольку Хачатуров отработал на посту только половину из определенного уставом ОДКБ срока. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, в частности, говорил о необходимости назначить генсеком ОДКБ представителя Минска.

Ситуация вокруг назначения нового генсека ОДКБ уже становилась поводом для недовольства между странами-участницами. Так, Пашинян после саммита ОДКБ в ноябре потребовал объяснений от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Армянскому премьеру не понравилось, что белорусский лидер обсуждал ход саммита с Азербайджаном, который не является ее членом. МИД Белоруссии позднее призвал Пашиняна не проявлять «правила так называемой уличной демократии в большой политике».