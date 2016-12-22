МИД ответил на высылку из Словакии заподозренного в шпионаже дипломата

Российский МИД заявил, что Москва ответит на высылку из Словакии российского дипломата. Об этом говорится в сообщении ведомства, сообщает ТАСС.
«Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности», — отметили в министерстве.
Ранее 5 декабря стало известно, что Словакия выслала российского дипломата, который был заподозрен в разведывательной деятельности. «Мы приняли решение 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал премьер-министр страны Петер Пеллегрини. После того как военная разведка предоставила данные о шпионской деятельности россиянина, он был объявлен персоной нон грата.
Премьер отметил, что дипломат работал в аппарате военного атташе посольства России в Словакии. По данным Пеллегрини, шпион собирал секретные сведения, касающиеся Братиславы и НАТО.
В ноябре власти Австрии заявили, что в штабе армии более 20 лет работал агент российских спецслужб. Утверждалось, что его интересовали сведения об австрийских ВВС, также он составлял характеристики высокопоставленных офицеров армии и сообщал о ситуации с мигрантами. Суд не стал арестовывать отставного полковника, заподозренного в шпионаже.
Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что публичные бездоказательные обвинения России противоречат нормам международного диалога.