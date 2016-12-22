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Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
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Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
Политика, 13:37
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Словакия выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже
По словам премьер-министра страны, дипломат был объявлен персоной нон грата еще 22 ноября и в течение 48 часов покинул территорию Словакии. Братислава утверждает, что он собирал секретные данные о Словакии и НАТО
Петер Пеллегрини (Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / ТАСС)

Словакия выслала российского дипломата по подозрению в разведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Петера Пеллегрини.

«Мы приняли решение 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», — сказал глава правительства. Конкретных данных о дипломате  Пеллегрини не привел, отметив, что представитель России объявлен персоной нон грата после поступления информации о его шпионской деятельности от военной разведки. Премьер указал, что дипломат работал в аппарате военного атташе посольства России в Словакии и собирал секретные данные, касающиеся как Братиславы, так и НАТО.

РБК запросил комментарий пресс-службы посольства России в Словакии и у  официального представителя МИДа Марии Захаровой. 

​В ноябре шпионский скандал разгорелся в Австрии. Власти страны объявили, что в штабе армии более 20 лет работал агент российских спецслужб: он служил на «незаметном посту» и передавал Москве информацию, получив €300 тыс. за свою работу. Глава австрийского МИДа Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию.

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Москва назвала неприемлемым подход Вены к решению конфликта. В заявлении МИДа говорилось, что Россия недоумевает, почему австрийские партнеры предпочли не обсуждать с ней имеющиеся у них подозрения, а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений». 

Позднее суд в Зальцбурга решил отклонить ходатайство прокуратуры об аресте австрийского отставного полковника, подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Суд не увидел оснований для ареста. По утверждению судьи, угрозы побега подозреваемого нет, так как мужчина знал ранее о расследовании в отношении него и не пытался сбежать.

Автор: Константин Ткаченко.
При участии: Валерий Романов.
Теги: Словакия , дипломат , шпионаж
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