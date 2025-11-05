В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве
В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании рядового Алексей Кострикин, о побеге которого 1 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки», — сообщило белгородское управление СК.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Белгородской области.
Материал дополняется.
