В Белгородской области задержали военного, подозреваемого в убийстве

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве и изнасиловании рядового Алексей Кострикин, о побеге которого 1 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Кострикин задержан на территории Белгородской области, он доставлен в военный следственный отдел СК России по Белгородскому гарнизону. Фигурант допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, также проверяется его причастность к убийству 3 ноября 2025 года жителя Новой Таволжанки», — сообщило белгородское управление СК.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Белгородской области.

